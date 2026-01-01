Осака напусна агенцията, която сама основа

Наоми Осака напуска Evolve – спортната агенция, която тя съоснова с дългогодишния си агент Стюарт Дъгвид, съобщи самата тя в петък.

Изявлението на Осака потвърди информацията, публикувана ден по-рано от Бен Ротенбърг, според която тя напуска агенцията след изтичането на тригодишния ѝ договор и се завръща в IMG, където беше представлявана от Дъгвид в периода 2016–2021 г.

„Пиша това, за да кажа, че от началото на новата година ще се разделя с Evolve“, написа Осака в изявление в социалните мрежи. „Беше страхотно пътуване и съм изключително благодарна за всички споделени спомени.“

Макар че Осака не потвърди другата част от информацията – че дългогодишният ѝ мениджър Алекс Бостън ще премине заедно с нея от Evolve в IMG – тя намекна, че предстоят още новини извън корта.

Възходът на Сабаленка и нейния бранд

„Когато взема решение къде ще продължа, ще го чуете директно от мен“, добави тя. „Благодаря ви, че винаги ме подкрепяте и много се вълнувам за предстоящата година!“

След като първоначалният ѝ договор с IMG изтече, Осака и Дъгвид стартираха съвместния си проект през 2022 г., след сезон 2021, в който тя спечели четвъртата си титла от Големия шлем на Australian Open, но също така си взе две широко отразени паузи поради проблеми с психичното здраве.

Ник Кирьос и Онс Жабюр бяха първите двама клиенти на бутиковата агенция, чийто списък включва още Арина Сабаленка – която се присъедини от IMG през януари и почти удвои приходите си извън корта тази година – 18-годишната американка Ива Йович, най-младата състезателка в Топ 100 на WTA, както и Терънс Атман, Ева Лис и Анна Калинская.

Evolve също така организира няколко еднодневни тенис събития през тази година, включително Atlanta Cup и Garden Cup този месец, както и „Битката на половете“ между Кирьос и Сабаленка.

На корта Осака изигра най-силния си сезон през 2025 г., въпреки че се бореше с контузии и смени треньори. Тя достигна до няколко финала за първи път от четири години – в Окланд и Монреал, а след раздялата с Патрик Муратоглу през юли записа баланс от 14 победи и 4 загуби под ръководството на бившия треньор на Ига Швьонтек – Томаш Викторовски, включително и полуфинал на US Open.

Осака завърши сезона под №16 в световната ранглиста и ще започне кампанията си през 2026 г., представлявайки Япония на турнира United Cup.