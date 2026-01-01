Популярни
Възходът на Сабаленка и нейния бранд

  • 1 яну 2026 | 17:45
  • 192
  • 0
Възходът на Сабаленка и нейния бранд

Световната №1 Арина Сабаленка е свикнала да диктува играта по свои правила на корта. Сега тя прави същото и извън него, залагайки на личния си бранд, за да оформи сама публичния си образ.

Сабаленка беше най-доминантната състезателка в WTA тура през 2025 година, спечелвайки четири титли и оглавявайки тура както по брой победи в мачове, така и по приходи от наградни фондове.

Ник Кирьос надигра Арина Сабаленка в демонстративен мач, наречен "Битката на половете"
Ник Кирьос надигра Арина Сабаленка в демонстративен мач, наречен "Битката на половете"

Тя се превръща и в една от най-разпознаваемите звезди на спорта извън състезанията. Наситеният ѝ извънсезонен период включваше демонстративни мачове, участия в телевизионни шоу програми и бързо нарастващо присъствие в социалните мрежи.

„Започнах да споделям живота си в социалните мрежи не от гледна точка на брандинг“, казва Сабаленка пред Tennis.com в Ню Йорк. „Честно казано, просто имах чувството, че на корта съм твърде агресивна и хората не разбират коя съм като личност. На корта и извън корта това са двама различни човека.“

На корта Сабаленка е известна с експлозивната си игра – мощен сервис, тежки удари от основната линия и безпощаден състезателен дух. През 2025 г. тя спечели четвъртата си титла от Големия шлем на US Open, достигна още два финала на Australian Open и „Ролан Гарос“, и триумфира на турнирите от категория WTA 1000 в Мадрид и Ухан. Тя завърши годината като световна №1 за втори пореден сезон.

Извън корта обаче дълго време ѝ беше трудно да съчетае тази яростна състезателна страна с по-лежерната си и жизнерадостна личност.

„Не обичам да се гледам как играя“, призна тя в интервю за Boardroom. „Дразня се от начина, по който се държа на корта, защото е толкова различен – толкова агресивен, и всеки път се чувствам неловко. Въпреки че разбирам, че това е начинът да бъда успешна в това, което правя.“

Това разминаване подхрани желанието ѝ да покаже повече от себе си извън корта – усилие, което се превърна в силно социално присъствие с осезаем резултат.

Феновете го приеха с ентусиазъм. Сабаленка вече има 3,9 милиона последователи в Instagram, изпреварвайки съперничките си Ига Швьонтек (2,3 млн.) и Коко Гоф (2,2 млн.), като същевременно продължава да изгражда лоялна аудитория и в TikTok, и в други платформи.

„Просто исках да споделя себе си с хората, за да могат феновете да ме опознаят и да ми дават повече подкрепа, когато играя“, обяснява Сабаленка. „Днес обичам да играя на големите стадиони. Усещам подкрепата на хората. Чувствам връзка с публиката и имам усещането, че и те са се свързали с мен. Това беше основната цел да споделям толкова много.“

Брандовете също обръщат внимание. Портфолиото от рекламни договори на Сабаленка се разшири значително, след като миналата година тя пое по-голям контрол върху бизнес делата си, напускайки глобалната агенция IMG и преминавайки към Evolve – бутикова компания, основана от Наоми Осака и агента Стюарт Дъгвид.

Този ход очевидно се е изплатил. Очакваните приходи на Сабаленка за 2025 г. достигат около 30 милиона долара, включително рекордните за WTA 15 милиона долара от наградни фондове. Останалата част идва от приходи извън корта чрез партньорства с Nike, Audemars Piguet, Whoop и Maestro Dobel, както и по-нови договори с Electrolit, IM8 и други. Тези доходи я нареждат като втората най-добре платена спортистка в света, според Forbes и Sportico.

@aryna.sabalenka

Diamonds are a girl’s best friend 😏💎💁🏼‍♀️

♬ sonido original - sin nombre

Що се отнася до бъдещето, Сабаленка е нетърпелива да продължи да надгражда. Тя вече мисли за нови начини да превърне динамичния си живот по света в съдържание.

„Искам феновете да знаят, че мога да готвя!“, казва тя. „Бих искала да показвам как пазарувам, как си подреждам багажа, уменията ми с грима, а също и как готвя… Един ден бих искала да споделя и тази страна от себе си.“

Сабаленка започва сезон 2026 в Бризбън, където се завръща като защитаваща титлата си  на 4 януари.

