Алкарас към Синер: Надявам се да изиграем още много финали

Световният номер едно в тениса Карлос Алкарас коментира загубата си от италианеца Яник Синер с 6:7(4), 5:7 във финала на заключителния турнир на ATP в Торино.

„Много съм доволен от нивото на играта си днес. Играх срещу човек, който не е губил на закрити кортове от две години. Надявам се да си готов за следващата година, защото аз ще бъда. И се надявам да изиграем още много финали заедно“, заяви 22-годишният Алкарас, обръщайки се към своя съперник.

Алкарас е носител на 24 титли от турнири на ATP. Това беше първото му участие на финал в заключителния турнир на асоциацията в неговата кариера.

След снощния мач балансът между Алкарас и Синер е 10:6 победи в полза на испанеца.

Снимки: Gettyimages