Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Изабелла Шиникова приключи участието си на турнира по тенис в Найроби

Изабелла Шиникова приключи участието си на турнира по тенис в Найроби

  • 1 яну 2026 | 18:46
  • 742
  • 0
Изабелла Шиникова приключи участието си на турнира по тенис в Найроби

Изабелла Шиникова приключи участието си на тенис турнира на клей в Найроби с награден фонд от 30 000 щатски долара.

В четвъртфиналите в надпреварата по двойки Шиникова и нейната партньорка Наталия Сенич от Сърбия отстъпиха с 2:6, 6:7(4) пред Неира Санон от Франция и Анук Вандевелде от Белгия.

Мачът започна лошо за Шиникова и Сенич, които допуснаха изоставане от 0:3 гейма с два пробива и до края на първия сет нямаха възможност да го наваксат.

Във втория сет обаче поставените под номер 2 в схемата българка и сръбкиня поведоха с 3:0, но Санон и Вандевелде успяха да изравнят, а след това да докарат нещата и до тайбрек. В него французойката и белгийката взеха солидна преднина от 5:1 точки и при третия си мачбол завършиха срещата.

Следвай ни:

Още от Тенис

Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите в Маракеш

Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите в Маракеш

  • 1 яну 2026 | 19:58
  • 464
  • 0
Какво ще ни донесе третата година на ерата "Синкарас"

Какво ще ни донесе третата година на ерата "Синкарас"

  • 1 яну 2026 | 19:40
  • 2320
  • 0
Осака напусна агенцията, която сама основа

Осака напусна агенцията, която сама основа

  • 1 яну 2026 | 18:12
  • 953
  • 0
Възходът на Сабаленка и нейния бранд

Възходът на Сабаленка и нейния бранд

  • 1 яну 2026 | 17:45
  • 1854
  • 2
Александър Василев: Целта ми е да оставя сърцето си на корта за България

Александър Василев: Целта ми е да оставя сърцето си на корта за България

  • 1 яну 2026 | 16:59
  • 1359
  • 0
Кузманов: През 2025-а участвах в 32 турнира, в тениса прошка няма!

Кузманов: През 2025-а участвах в 32 турнира, в тениса прошка няма!

  • 1 яну 2026 | 14:32
  • 1175
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

  • 1 яну 2026 | 21:25
  • 10576
  • 35
Съндърланд - Ман Сити, Родри се завръща в групата

Съндърланд - Ман Сити, Родри се завръща в групата

  • 1 яну 2026 | 21:11
  • 1742
  • 1
Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 22720
  • 89
Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

  • 1 яну 2026 | 14:33
  • 17601
  • 18
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 36839
  • 218
Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

  • 1 яну 2026 | 14:32
  • 26731
  • 47