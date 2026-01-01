Александър Василев: Целта ми е да оставя сърцето си на корта за България

Да оставя сърцето си на корта за България. Такава е целта пред тенисиста Александър Василев, който изпраща страхотна 2025 г. В нея стигна до финал на US Open срещу Иван Иванов, преди да донесе победата над Финландия за Купа Дейвис в дебюта си с националния екип.

"Аз винаги съм позитивен. Винаги си поставям големи цели. Важното беше, че тази година успях да бъда доста постоянен в тренировките си и това доведе до тези успехи. Тази година е най-добрата за мен, но ми предстоят много повече. Това е началото на моята кариера, краят на юношеската и началото в мъжкия тенис. Тепърва предстоят все по-трудни предизвикателства.", започна Василев в специално интервю за bTV.

"Отговорност е, ние носим България на голямата сцена и на гърба си, и във волейбола видяхме, и във Формула-та, и в много други спортове. Това е най-успешна година за България. Ние трябва да се чувстваме горди, че сме го направили и да продължаваме да искаме да бъдем по-добри. Така че мога да пожелая на всички спортисти, които прославят наша страна, да бъдат здрави и да правят това, което обичат"

Василев е втори в ранглистата при юношите, а освен финалист в САЩ, беше и полуфиналист на "Уимбълдън", четвъртфиналист на "Ролан Гарос", както и осминафиналист на Australian Open при подрастващите.

"Трябва да не забравяш откъде си тръгнал, докъде искаш да стигнеш и пътя, който искаш да извървиш. Хубаво е да виждаш прогреса, но трябва да останеш фокусиран върху главната цел. Много безсънни нощи, много пот, много труд, пътят е много дълъг, а не всички виждат какво се случва зад кадър. Само аз, моето семейство и близките ми хора, екипът ми знаем през какво е минато, за да стигнем дотук”.

"Ако имаш желание, ще правиш грешки, но в грешките ние намираме отговорите на нашите въпроси. Затова няма лошо да бъркаме. Много хора се притесняват от това да бъркат, но аз съм стигнал дотук, защото съм правил много грешки и съм се учил от тях. Понякога по два, по три пъти, но в крайна сметка важно е да знаеш какъв е проблемът на грешката и да я подобриш"

"Имах малки затруднения преди US Open - бях болен, но това са други фактори. Дадох всичко от себе си и на финала. Изключително щастлив съм да направим един български финал, да прославим нашата държава и точно навръх големия празник (Денят на Съединението). Просто това е в нашия спорт нещо, което не се е случвало досега в нашата държава"

"И след това и за Купа "Дейвис" беше изключително. Беше голяма гордост да спечелим мача срещу Финландия. Сега ще играем с Белгия през февруари. Без думи съм от постиженията, които направихме"

"Публиката, екипът, атмосферата, всичко това допринесе за моята победа и да играя най-добрия си тенис. Да играеш пред българска публика. Всичко беше неописуемо. Преди мача излязох с цел да оставя сърцето си на корта за България. И успях! Още не мога да повярвам някои неща как съм ги направил. Гледам видеа, връщам се назад и ме побиват тръпки. Това беше най-големият момент в кариерата ми досега"

"Тази година ме научи най-вече на това да бъда търпелив. Хубавите неща стават бавно и с много работа и много труд. Така че за мен това е най-важното.", каза още Василев, който е братовчед на първата ни ракета - Григор Димитров.

btvsport.bg