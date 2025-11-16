Синер: Не може да има по-добър край на сезона

Яник Синер призна, че е изпитал сериозни трудности в двубоя за титлата срещу Карлос Алкарас от Финалния турнир на АТР в Торино.

Поставеният под номер 2 италианец защити титлата си след труден успех със 7:6(4), 7:5 срещу лидера в световната ранглиста Карлос Алкарас.

Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

"Празнувайки този трофей в края на годината след толкова интензивни последни няколко месеца, няма по-добър край на сезона за мен. Беше много, много труден и оспорван мач. Отразих сетбол в първата част и съм изключително доволен от това как се справих със ситуацията. Това означава много за мен”, сподели Синер.

“Днес беше трудно. Когато играеш срещу Карлос, трябва да се представиш по най-добрия начин. Сервирах много добре на моменти, но той прави изключителни ретури. Сега съм много щастлив. Невероятно е да спечеля отново тук", добави Синер, който записа шести успех в 16 мача срещу Алкарас.

Снимки: Imago