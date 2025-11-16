Роберто Мартинес: Показахме се в най-добрата си светлина

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес коментира победата с 9:1 над Армения в последния мач на "мореплавателите" от квалификациите за Световното първенство. С този успех Кристиано Роналдо и съотборниците му се класираха за Мондиал 2026. Португалия събра актив от 13 точки и завърши на първо място в група „F“.

„Тази победа, е за да се отблагодарим за подкрепата на нашите фенове. Бяхме разстроени от загубата в Дъблин. В мача срещу Унгария (равенство 2:2 у дома) бяхме в добра форма 45 минути и след това не успяхме да завършим. Беше трудно да се справим с психологическия натиск и мисля, че това можеше да повлияе на финалния мач. Днес видяхме отбора си в най-добрата му форма - решителни, подкрепящи се взаимно и изпълняващи перфектно плана си на игра. Осъзнах, че загубата в Ейре не се дължи на технически или тактически грешки, а по-скоро на психологически проблеми. Страхувахме се да не загубим“, коментира Мартинес.

Снимки: Imago