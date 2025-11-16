Президентът на Португалия за Кристиано: Гениите са такива, имат си характер

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза защити Кристиано Роналдо, който изтърпява наказание заради червен картон, получен в двубоя срещу Република Ирландия от световните квалификации.

“Кристиано е гений, а гениите са такива - имат си характер, прекаляват с всичко. Когато са разочаровани, прекаляват, когато са в добро настроение, също. Дължим му толкова много, щеше да е по-хубаво да е тук, но в точния момент той ще бъде”, заяви държавният глава на въпрос за изгонването на ветерана.

Премиерът Луиш Монтенегро също беше попитан по същия въпрос. „Нищо не се постига без работа. Народът е с националния отбор. Щеше да е добре всички да сме на трибуните, но са тези, които можеха да бъдат, с патриотично чувство и оставяйки всичко на терена”, отговори той.