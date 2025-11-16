Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  3. Щастливият Кристиано Роналдо: Напред, Португалия!

Щастливият Кристиано Роналдо: Напред, Португалия!

  • 16 ное 2025 | 21:18
  • 589
  • 1

Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо реагира на класирането на отбора за Мондиал 2026.

„Класирахме се за Световното първенство. Напред, Португалия!“ написа Роналдо в социалните си мрежи.

Без контузения Кристиано, отборът воден от Роберто Мартинес победи Армения с 9:1 в последния си квалификационен мач. “Мореплавателите” ще участват на най-големия футболен форум за седми пореден път.

Световното първенство ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли 2026 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Героят на Ейре през сълзи: Не мога да повярвам, едва ли ще имам по-хубава нощ в живота си!

Героят на Ейре през сълзи: Не мога да повярвам, едва ли ще имам по-хубава нощ в живота си!

  • 16 ное 2025 | 21:25
  • 587
  • 0
Сърбите осъществиха пълен обрат след почивката за първи успех под ръководството на новия селекционер

Сърбите осъществиха пълен обрат след почивката за първи успех под ръководството на новия селекционер

  • 16 ное 2025 | 21:20
  • 876
  • 0
Украйна отива на плейофите след късна драма срещу Исландия

Украйна отива на плейофите след късна драма срещу Исландия

  • 16 ное 2025 | 20:59
  • 3015
  • 6
Играят се късните мачове от световните квалификации, нулево равенство в Дебрецен

Играят се късните мачове от световните квалификации, нулево равенство в Дебрецен

  • 16 ное 2025 | 21:45
  • 17343
  • 28
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 9063
  • 13
Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

  • 16 ное 2025 | 20:51
  • 7995
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Италия 0:0 Норвегия, на домакините им трябва победа с девет гола

Италия 0:0 Норвегия, на домакините им трябва победа с девет гола

  • 16 ное 2025 | 21:41
  • 1966
  • 2
Играят се късните мачове от световните квалификации, нулево равенство в Дебрецен

Играят се късните мачове от световните квалификации, нулево равенство в Дебрецен

  • 16 ное 2025 | 21:45
  • 17343
  • 28
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 9063
  • 13
Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

  • 16 ное 2025 | 20:51
  • 7995
  • 12
Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 28556
  • 13
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 13133
  • 8