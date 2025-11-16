Щастливият Кристиано Роналдо: Напред, Португалия!

Капитанът на Португалия Кристиано Роналдо реагира на класирането на отбора за Мондиал 2026.

„Класирахме се за Световното първенство. Напред, Португалия!“ написа Роналдо в социалните си мрежи.

ESTAMOS NO MUNDIAL! VAMOS COM TUDO, PORTUGAL! 🇵🇹 pic.twitter.com/3bfPqkrecH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 16, 2025

Без контузения Кристиано, отборът воден от Роберто Мартинес победи Армения с 9:1 в последния си квалификационен мач. “Мореплавателите” ще участват на най-големия футболен форум за седми пореден път.

Световното първенство ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли 2026 година.

Снимки: Gettyimages