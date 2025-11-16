Популярни
Феран Торес след рекордния мач: Справихме се наистина добре като отбор

  16 ное 2025
Феран Торес след рекордния мач: Справихме се наистина добре като отбор

Отборът на Испания, воден от селекционера Луис де ла Фуенте, остава непобеден вече в 30 мача, започвайки от март 2023 година, с което подобри рекорда от 29 двубоя, който делеше със златното поколение на Висенте дел Боске, чиято серия беше между 2010-а и 2013 година.

Феран Торес, който реализира едно попадение при успеха с 4:0 над Грузия, изрази своето задоволство от представянето на тима в срещата. „Представихме се пълноценно и си тръгваме с добро чувство. Справихме се наистина добре като отбор. Математически първото място все още не е сигурно, но сме концентрирани върху последния мач. Ще играем за класиране. В наши ръце е“, коментира нападателят на Барселона.

Микел Оярсабал, който реализира два гола срещу Грузия, записа общо осем попадения в последните си осем мача за Испания. „Радвам се, че мога да помогна на отбора. Трябваше да свършим своята работа. Ако мога да допринеса с гол, чудесно, а ако не, важното е националният тим да продължава да се подобрява“, категоричен беше футболистът на Реал Сосиедад.

Снимки: Imago

