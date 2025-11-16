Популярни
  3. Де ла Фуенте призова за спокойствие и обясни липсата на Хаусен

Де ла Фуенте призова за спокойствие и обясни липсата на Хаусен

  • 16 ное 2025 | 09:09
  • 391
  • 0
Луис де ла Фуенте заяви, че Испания трябва да запази фокуса си, въпреки че е класирането за Мондиал 2026 вече е въпрос на чиста формалност

“Грузия не беше слаба, а се изправи срещу страхотен противник. От уважение към нашия опонент трябва да държим главите си високо и да запазим фокуса си, докато класирането не бъде математически гарантирано“, започна де ла Фуенте.

Испания ще бъде домакин на Турция в последния си квалификационен мач. За да се класират директно за Световното първенство през 2026 г., а гостите трябва да спечелят с поне седем гола разлика, за да изместят европейските шампиони от първото място.

“Имам голяма причина да се гордея с играчите. Имам късмета да тренирам играчи от такъв калибър, един наистина исторически отбор, и все още имаме дълъг път пред себе си. Продължаваме да се стремим към повече, към по-добри резултати. Прекрасно е да имаме възможността да тренираме млади играчи, които никога не се уморяват да работят за усъвършенстване”, каза Де ла Фуенте.

Той говори още и за това защо Дийн Хаусен пропусна квалификационния мач с Грузия, както и сподели дали ще игразът ще вземе участие в заключителния мач от пресявките с Турция.

„Той изпитва известен дискомфорт. Днес, както винаги, приоритет е грижата за играча. Демонстрирахме го отново. Имаме отлична комуникация с лекарите на Реал Мадрид и решихме, че е най-добре да му дадем почивка. Утре ще видим как се чувства и ще обсъдим ситуацията с нашите лекари и медицинския персонал на Реал Мадрид. Никой няма да напусне лагера на националния отбор, освен ако медицинският щаб не реши друго. Играчът е щастлив да бъде тук и утре ще преценим дали този лек дискомфорт ще му попречи да играе в Севиля“, каза още селекционерът на Испания на Испания.

