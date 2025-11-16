Де ла Фуенте призова за спокойствие и обясни липсата на Хаусен

Луис де ла Фуенте заяви, че Испания трябва да запази фокуса си, въпреки че е класирането за Мондиал 2026 вече е въпрос на чиста формалност

“Грузия не беше слаба, а се изправи срещу страхотен противник. От уважение към нашия опонент трябва да държим главите си високо и да запазим фокуса си, докато класирането не бъде математически гарантирано“, започна де ла Фуенте.

Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

Испания ще бъде домакин на Турция в последния си квалификационен мач. За да се класират директно за Световното първенство през 2026 г., а гостите трябва да спечелят с поне седем гола разлика, за да изместят европейските шампиони от първото място.

🎙️ "Es un placer dirigir a estos jugadores, darles indicaciones, hablar con ellos y acompañarles".



➡️ "Todavía nos queda camino por recorrer y mejorar. La cantera del fútbol español es inagotable".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/itgCalyyqu — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 15, 2025

“Имам голяма причина да се гордея с играчите. Имам късмета да тренирам играчи от такъв калибър, един наистина исторически отбор, и все още имаме дълъг път пред себе си. Продължаваме да се стремим към повече, към по-добри резултати. Прекрасно е да имаме възможността да тренираме млади играчи, които никога не се уморяват да работят за усъвършенстване”, каза Де ла Фуенте.

🎙️ "Este equipo tiene muchas virtudes, pero una de las mejores es el respeto a los rivales y al fútbol".



➡️ "Vamos a seguir trabajando exactamente igual hasta conseguir la clasificación matemática".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/TPdgnp9W3p — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 15, 2025

Той говори още и за това защо Дийн Хаусен пропусна квалификационния мач с Грузия, както и сподели дали ще игразът ще вземе участие в заключителния мач от пресявките с Турция.

Хаусен и още двама отпаднаха от състава на Испания за днешния мач с Грузия

„Той изпитва известен дискомфорт. Днес, както винаги, приоритет е грижата за играча. Демонстрирахме го отново. Имаме отлична комуникация с лекарите на Реал Мадрид и решихме, че е най-добре да му дадем почивка. Утре ще видим как се чувства и ще обсъдим ситуацията с нашите лекари и медицинския персонал на Реал Мадрид. Никой няма да напусне лагера на националния отбор, освен ако медицинският щаб не реши друго. Играчът е щастлив да бъде тук и утре ще преценим дали този лек дискомфорт ще му попречи да играе в Севиля“, каза още селекционерът на Испания на Испания.