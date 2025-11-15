Шумахер дава малък шанс на Верстапен за титлата

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер не храни особени надежди, че световният шампион Макс Верстапен може да спечели пета поредна световна титла. Три кръга преди края на сезона Макс изостава на 49 точки от Ландо Норис, който спечели последните две надпревари и спря успешната серия на Верстапен.

„Мисля, че всички искаме да видим открита битка с повече участници. Но при нормални обстоятелства, не мисля, че Макс ще е част от нея – обясни Ралф пред Sky Германия. – Единственото нещо, което може да повлияе на това сега е завръщането в челото на Мерцедес. Така може един-двама пилоти да успеят да се класират между колите на Макларън.

Just chaos 😅



There's always absolute chaos when Ollie is presented with a microphone! 🎤#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/dfWRVoabyX — Formula 1 (@F1) November 15, 2025

Хамилтън и Леклер могат да напуснат предсрочно Ферари

„И ако Макс направи страхотно състезание, то той ще има шанс за повече точки. Но мисля, че по-скоро той е аутсайдер с малки шансове.“

Гюнтер Щайнер посъветва Пиастри да напусне Макларън

Шумахер обърна внимание и на напрежението в лагера на Макларън между Ландо Норис и Оскар Пиастри.

"В момента двамата пилоти на Макларън не са в блестящи отношения – уточни Ралф. – И двамата се борят за световната титла и никой не иска да я изпусна. Или да отстъпи. Така че много бързо можем да ги видим как се удрят в някой завой.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages