Председателят на италианския сенат разкритикува Гатузо заради репликите към освиркващите фенове

Политикът Иняцио Ла Руса, който е и председател на италианския сенат, разкритикува селекционера Дженаро Гатузо за оплакванията му, че фенове на "адзурите" са освирквали отбора по време на победата с 2:0 над Молдова в световната квалификация снощи.

Гатузо: Мислех, че можехме да загубим с всички тези промени

Треньорът не остана доволен след успеха в Кишинев , като недоволството му не беше насочено толкова към представянето, колкото към привържениците по трибуните, които са загубили търпение. Едва в 88-ата минута Джанлука Манчини откри резултата, а в добавеното време Франческо Пио Еспозито оформи крайния резултат с глава.

La Russa attacca Gattuso: «Non si dice "vergogna" a un tifoso che fischia» https://t.co/O9blActwyH — Corriere della Sera (@Corriere) November 14, 2025

Гатузо настоя, че се чувства „разочарован и предаден“ от онези, които са скандирали „ходете на работа“ към играчите му, докато резултатът все още е бил равен.

"Всички трябва да сме обединени в надеждата, че Италия ще стигне до Световното първенство, но освиркванията от страна на зрителите също могат да послужат като мотивация“, заяви по този повод Ла Руса на събитие в Ломбардия.

Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

"Стига да не е насилствен, протестът не може да се счита за прекомерен. Не можеш да кажеш „срам и позор“ на фен, който освирква. Трябва да му благодариш, защото това също е израз на любовта, която той изпитва към този отбор. Разбира се, всички трябва да бъдат призовани да се обединят и да подкрепят този национален отбор, тъй като всички се надяваме да се класират за Световното първенство", добави председателят на италианския сенат.

Това не е първият път, в който политикът, който е от управляващата партия "Fratelli d'Italia" (Италиански братя) и е известен фен на Интер, критикува треньора, който пък е и бивша легенда на Милан. Миналия юни, веднага след назначаването на Гатузо за нов селекционер на мястото на Лучано Спалети, Ла Руса публично изрази съмненията си относно избора на футболната федерация. Председателят на Сената разкри, че е телефонирал на Габриеле Гравина преди решението, за да изрази своите резерви.

Politician Ignazio La Russa hit out at Gennaro Gattuso for complaining that Italy fans jeered during the 2-0 win over Moldova. ‘You must thank those who jeer, not insult them.’#Azzurri #Gattuso #Calcio #Nazionale pic.twitter.com/ViKMKxCr2X — Football Italia (@footballitalia) November 14, 2025

Според Ла Руса определението за Гатузо като „символ на италианския футбол“ е било неуместно. Той смята, че истинските символи са други – от Буфон до Тоти, от Дел Пиеро до Канаваро. Ла Руса дори предложи алтернативни имена, твърдейки, че италианският футбол не е „футболът на Рино (прякора на Гатузо)“, а по-скоро този на Ривера, Баджо и Дзенга.

„Адзурите“ ще играят отново в неделя на „Сан Сиро“, когато приемат Норвегия в последния мач от група "I". Мисията на тима на Гатузо е на практика невъзможна, тъй като всичко по-малко от победа с 9:0 ще означава, че Ерлинг Холанд и компания ще спечелят групата по голова разлика, изпращайки по този начин Италия на баражи за място на Световното първенство.

Следвай ни:

Снимки: Imago