Следващият Кроос очарова Рубен Аморим и половин Европа

Рубен Аморим възнамерява да подсили халфовата линия на Манчестър Юнайтед, а английската преса посочи Кенет Айхорн, едва 16-годишен полузащитник на Херта (Берлин), сочен като следващия Кроос, като една от бъдещите цели.

Младият централен полузащитник, младежки национал на Германия, има 10 мача през този сезон за първия отбор на Херта, който се състезава във Втора Бундеслига. Според английската преса играчът ще има откупна клауза от около 10 милиона евро през лятото, ако германският клуб не успее да се изкачи в елита.

„Червените дяволи“ ще имат трудна задача, тъй като младата надежда е следена от половин Европа: Байерн (Мюнхен), Борусия (Дортмунд), Байер (Леверкузен), РБ Лайпциг, Айнтрахт (Франкфурт), Барселона, Реал Мадрид и ПСЖ. Неговият ръст (1,86 м), елегантност при контрола на топката, дълги крака за отнемане на топката и умение при подаванията, както къси, така и дълги, превърнаха Кенет Айхорн в незаменима част от отбора в Берлин.

„Никой не би казал, че е само на 15 години. Развива се добре, както физически, така и в разбирането на играта. Това, което може да направи това момче, е изумително. Той е огромен талант за Херта“, отбеляза Стефан Лайтъл, треньор на Херта, по време на предсезонната подготовка.

„Невероятно чудо. Ако продължи така, всички врати ще му бъдат отворени. Рядко се вижда толкова талант на тази възраст. Предстои му блестяща кариера“, коментира Фабиан Реезе, съотборник на Кенет Айхорн, който също получи похвали от Мартен Винклер, нападател на германския клуб: „Той е невероятно момче. Рядко се вижда толкова талант.“

Феликс Кроос, брат на Тони Кроос, също изтъкна качествата на Кенет Айхорн.

„Неговият стил на игра ми се струва изключителен. Излъчва спокойствие. Ако нещата вървят добре, шестте милиона евро, които струва сега, могат да се превърнат в 60“, заяви бившият играч на Вердер (Бремен) и Унион (Берлин).