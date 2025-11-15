Тухел все още се колебае дали заслужава да изпее химна

След победата на националния отбор на Англия над Сърбия, селекционерът Томас Тухел направи любопитно изявление. Германският специалист разкри, че може да започне да пее английския химн по време на Световното първенство през 2026 г. Томас Тухел, който е третият чуждестранен мениджър в историята на английския национален отбор, подчерта, че иска първо да си „заслужи правото“ да пее God Save The King преди международните срещи на "Трите лъва".

"Мислите ли, че вече го заслужавам? Ще помисля по въпроса“, каза Тухел.

Той все пак остави вратичка отворена, като добави, че това може да се случи по време на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

„Да, може би, ще видим“, бяха думите на германския специалист.

Thomas Tuchel is considering singing the national anthem at next year’s World Cup, after saying he would have to earn the right to join his players | @johncrossmirror https://t.co/CFeV8vTiOe pic.twitter.com/I1ivNNp7kI — Mirror Football (@MirrorFootball) November 14, 2025

Началото на кариерата на бившия треньор на Байерн (Мюнхен) и Челси начело на „Трите лъва“ е повече от впечатляващо, въпреки че все още не пее химна. Под негово ръководство отборът постигна стопроцентов успех в официалните си мачове. В последния кръг от квалификациите отборът, воден от Тухел, ще се изправи срещу Албания като гост. Срещата обаче е без пряко значение и за двата отбора.