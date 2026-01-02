Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  Спартак (Варна) се събира за първа тренировка на "Локомотив"

  • 2 яну 2026 | 11:46
  • 144
  • 0
Отборът на Спартак (Варна) ще се събере за първа тренировка от зимната подготовка през новата година в понеделник (5 януари) от 15:00 часа на затревеното игрище на СК "Локомотив".

Треньорът Гьоко Хаджиевски ще пристигне ден по-рано и ще изведе играчите пред погледа на верните привърженици на "соколите". До този момент варненци се разделиха само с двама играчи. Както е известно, полузащитникът Бернардо Коуто вече ще защитава цветовете на ЦСКА 1948. Вратарят Илия Шаламанов - Тренков също напусна отбора, като разтрогна по взаимно съгласие.

Пламен Трендафилов

