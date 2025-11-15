Популярни
  3. Тодор Скримов: Надделяхме над Монтана с повече опит

Тодор Скримов: Надделяхме над Монтана с повече опит

  • 15 ное 2025 | 23:38
Шампионът Левски София надигра Монтана с 3:1 гейма в мач от 4-ия кръг на efbet Супер Волей, като записа 3-а победа, която го изведе в подножието на върха в класирането. Тодор Скримов бе с основен принос за успеха, като завърши със 17 точки в мача и бе обявен за MVP. Скримов заяви след победата, че опитът е надделял.

"Надделяхме над Монтана с повече опит. Съперникът е с млад отбор. Във важните моменти ги надиграхме. Като цяло тежък мач, доста ни затрудниха и се радвам в крайна сметка, че победихме. По-опитните винаги трябва да поведат по-младите, няма друг начин, това е пътят към успеха. Опонентът би много разнообразен сервис, тормозеше ни докрай с това. Ние се опитваме да бъдем вариативни. Понякога се получава, друг път – не, но днес се получи."

"Не съм мислил за предстоящия двубой с Лас Палмас. Малко сме изморени, доста мачове са, имаме млади момчета с малко опит и това си оказва влияние."

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

