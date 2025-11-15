Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Желязков: Най-важна е победата

Николай Желязков: Най-важна е победата

  • 15 ное 2025 | 22:47
  • 294
  • 0

Шампионът Левски София надигра Монтана с 3:1 гейма в мач от 4-ия кръг на efbet Супер Волей, като записа 3-а победа, която го изведе в подножието на върха в класирането. Старши треньорът на тима Николай Желязков заяви след срещата, че въпреки, че тима не е в оптимално състояние, най-важното е победата.

Левски даде гейм, но не и дербито на Монтана
Левски даде гейм, но не и дербито на Монтана

"Много важи 3 точки, срещу противник, срещу който трудно играем. Не показахме най-добрия волейбол, но браво че спечелихме мача, това е най-важното. В момента ситуацията е такава, че имаме известни здравословни проблеми, но чакаме нещата да се развият позитивно. Хубавото е, че в тази ситуация успяхме да се преборим, дори когато не сме в оптимално състояние. Смятам, че погледите на момчета са насочени към гостуването в Испания, на това отдавам амплитудите в мача, както и на умората."

"Съставът на Монтана ни затрудни, извадиха в защита много топки, ние не бяхме ефективни в атака, имахме проблеми в остротата на атаката, но това го отдавам на умората. Тодор Скримов изнесе тежестта той за нас е най-важния състезател. Игра много добре той, той е основен стълб в отбора и е незаменим."

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Левски даде гейм, но не и дербито на Монтана

Левски даде гейм, но не и дербито на Монтана

  • 15 ное 2025 | 21:01
  • 5086
  • 1
Славия със страхотен обрат срещу Черно море във Варна за първа победа

Славия със страхотен обрат срещу Черно море във Варна за първа победа

  • 15 ное 2025 | 20:21
  • 1318
  • 6
Племенникът на Пламен Константинов ще продължи кариерата си в САЩ

Племенникът на Пламен Константинов ще продължи кариерата си в САЩ

  • 15 ное 2025 | 20:06
  • 4142
  • 2
Радостина Маринова със 17 точки за 4-ата победа на Динамо (Букурещ)

Радостина Маринова със 17 точки за 4-ата победа на Динамо (Букурещ)

  • 15 ное 2025 | 19:50
  • 609
  • 0
Христина Вучкова с 13 точки (5 блока и 4 аса), Протон с втора поредна загуба в Русия

Христина Вучкова с 13 точки (5 блока и 4 аса), Протон с втора поредна загуба в Русия

  • 15 ное 2025 | 19:08
  • 684
  • 0
Мира Тодорова и Химеджи с 8-а победа в Япония

Мира Тодорова и Химеджи с 8-а победа в Япония

  • 15 ное 2025 | 18:45
  • 634
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

  • 15 ное 2025 | 20:53
  • 81570
  • 409
Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

  • 15 ное 2025 | 20:58
  • 34604
  • 14
Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

  • 15 ное 2025 | 21:10
  • 10024
  • 30
Кръстев: От много години излизаме страшно смачкани! Ние сме продукт на държавата

Кръстев: От много години излизаме страшно смачкани! Ние сме продукт на държавата

  • 15 ное 2025 | 21:24
  • 9934
  • 34
България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

  • 15 ное 2025 | 20:26
  • 20417
  • 11
Минаха още десет мача в квалификациите, много неща трябва само да се официализират в зона "УЕФА"

Минаха още десет мача в квалификациите, много неща трябва само да се официализират в зона "УЕФА"

  • 15 ное 2025 | 23:52
  • 18632
  • 8