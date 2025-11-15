Николай Желязков: Най-важна е победата

Шампионът Левски София надигра Монтана с 3:1 гейма в мач от 4-ия кръг на efbet Супер Волей, като записа 3-а победа, която го изведе в подножието на върха в класирането. Старши треньорът на тима Николай Желязков заяви след срещата, че въпреки, че тима не е в оптимално състояние, най-важното е победата.

Левски даде гейм, но не и дербито на Монтана

"Много важи 3 точки, срещу противник, срещу който трудно играем. Не показахме най-добрия волейбол, но браво че спечелихме мача, това е най-важното. В момента ситуацията е такава, че имаме известни здравословни проблеми, но чакаме нещата да се развият позитивно. Хубавото е, че в тази ситуация успяхме да се преборим, дори когато не сме в оптимално състояние. Смятам, че погледите на момчета са насочени към гостуването в Испания, на това отдавам амплитудите в мача, както и на умората."

"Съставът на Монтана ни затрудни, извадиха в защита много топки, ние не бяхме ефективни в атака, имахме проблеми в остротата на атаката, но това го отдавам на умората. Тодор Скримов изнесе тежестта той за нас е най-важния състезател. Игра много добре той, той е основен стълб в отбора и е незаменим."

Снимки: Startphoto