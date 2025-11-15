Популярни
Даниел Пеев: Положителното е, че се виждат хубави неща

  • 15 ное 2025 | 22:57
  • 255
  • 0

Отборът на Монтана се бори, взе гейм на Левски София, но в крайна сметка загуби гостуването си на "сините" с 1:3 гейма в мач от 4-ия кръг на efbet Супер Волей. Старши треньорът на тима Даниел Пеев заяви след срещата, че въпреки загубата, се виждат хубави неща.

"Има периоди, в които играем доста добре, със защита и внимание към това, което сме готвили за даден мач. След това следват леки грешки, губим фокуса и се отваря се голяма разлика. Опитваме се да се връщаме, трудно е. Положителното е, че се виждат хубави неща. Някои от състезателите тепърва влизат като титуляри в мъжкия волейбол, това са добри сигнали за бъдещето."

"Правим грешки във всяка фаза и те са ключови. Нов отбор сме, но ние сме свикнали последните години отборът да се подменя в голямата си част. Надявам се тази младост да върви във възходяща линия. Да покажем добри игри защото се вижда че имаме потенциал."

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

