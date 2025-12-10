Популярни
Светослав Гоцев пред Sportal.bg:: Ще трябва време докато се възстановя

  • 10 дек 2025 | 22:44
Отборът на Левски загуби от германския Фридрихсхафен с 0:3 (25:27, 21:25, 21:25) в първи мач от 1/16-финалите за Купата на ЦЕВ. "Сините" стигнаха до този турнир, след като загубиха финалния плейоф в Шампионската лига от испанския Гуагуас Лас Палмас.

Николай Желязков не можеше да разчита заради физически проблем на капитана Светослав Гоцев, който бе заменен от юношата Мартин Тотков.

“Ще трябва време докато се възстановя. Имам здравослови проблеми, които се обостриха. Фридрихсхафен е напълно преодолим. Нямахме спортно щастие днес. Имахме проблеми с играчи, включително и аз не можах да се включа в тази среща. Ако отборът ни можеше да тренира пълноценно и де е здрав. можеше и по-добре. Насъбраха ни се много мачове. Болежките ни понатиснаха. Сега правим всичко възможно, за да се подготвим за другите мачове”, заяви Светослав Гоцев пред Sportal.bg.

“Днес не ни превъзхождаха много. Имахме нашите шансове. В първият гейм не отсвирена мрежа, можеше да поведем с 1:0 гейма. Съдийска грешка, която е част от спорта. Човешкият фактор не може да се отстрани. Хората на видеочека това решиха. Ако ние бяхме малко по-окомпектовани можеше да победим”, добави Гоцев.

