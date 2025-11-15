Левски даде гейм, но не и дербито на Монтана

Шампионът Левски София даде гейм, но не и мача на Монтана в двубоя от 4-ия кръг на efbet Супер Волей.

“Сините” сразиха Монтана в собствената си зала “Левски София” с 3:1 (25:20, 19:25, 25:23, 25:22).

Ас на Стоил Палев и 2:0 за Левски в началото на двубоя. Колумбиецът Ейдер Бангера атакува по диагонала от зона 4 и равенство при 4:4. Бруно Рубо атакува в центъра за 6:6. Гостите от Монтана успяха да поведат с 12:10. Шампионите изравниха след атака на Гордан Люцканов. Бруно Рубо атакува в центъра и Монтана отново поведе с 13:12. “Сините” отново излязоха напред с 3 точки пир 17:14, след като Юлиан Вайзиг атакува по блокадата от зона 2. Ас на Лазар Бучков направи резултата 19:15. Тодор Скримов атакува по острия диагонал от зона 4 за 20:16. Левски спечели първата част с 25:20, след като Виктор Жеков би сервис в аут.

Атака на Тодор Скримов и Левски поведе с 2:0 в началото на втората част. Шампионите дръпнаха с 4:1. Даниел Пеев взе прекъсване за Монтана. Ас на Виктор Жеков - 5:6. Блокаут на Юлиан Вайзиг и шампионите излязоха напред с 9:8. Виктор Жеков вдигна с една ръка над глава и Кристиан Валчак заби в първия метър от зона 2 - 9:9. Юлиан Вайзиг атакува в аут и Монтана поведе с 13:11. Ас на Виктор Бодуров и 14:11. Блокада на Ейдер Бангера и Монтана поведе убедително с 18:12. Блокада на Лазар Бучков - 14:18. Атака на Николай Стефанов от зона 4 и Монтана поведе с 23:17. Блокаут на Кристиян Валчак и геймбол за гостите при 24:18. Светослав Гоцев би сервис в аут и Монтана спечели втората част с 25:19.

Шампионите от Левски дръпнаха с 4:0 в началото на третата част. Грешка от начален удар на Кристиан Валчак и 5:1 за “сините”. Момчетата на Николай Желязков поведе с 9:2. Ас на Виктор Бодуров намали резултата до 4:9. Технична атака по блокадата за Тодор Скримов - 13:6. Ас на Юлиан Вайзиг и 20:12. Даниел Пеев взе второ прекъсване за Монтана в третата част. Двоен блак на Светослав Гоцев и Гордан Люцканов срещу атака на Кристиан Валчак и Левски затвори третата част с 25:23.

“Сините” поведоха с 6:5 в началото на четвъртата част. Ас на Тодор Скримов и 12:8. “Сините” дръпнаха с 16:9. Блокада на Лазар Бучков спря атака на Ейдер Бангера - 17:10. Ас на Юлиан Вайзиг - 18:10. Атака на Ейдер Бангера намали резултата до 19:22. Горда Люцканова атакува по диагонала от зона 4 - 23:19. Тройна блокада спря атака на Гордан Люцканов 23:22. Ас на Юлиан Вайзиг и Левски спечели четвъртата част с 25:22 и мача с 3:1 гейма.

Тодор Скримов бе избран за MVP.

Тодор Скримов заби 17 точки (3 аса, 50% ефективност в атака, 43% перфектно и 61% позитивно посрещане - +10).

Юлиан Вайзиг добави 16 точки (3 аса, 1 блок, 33% ефективност в атака - +6).

Гордан Люцканов се отличи с 13 точки (3 блока, 40% ефективност в атака, 27% перфектно и 59% позитивно посрещане - -2).

ЛЕВСКИ СОФИЯ - МОНТАНА 3:1 (25:20, 19:25, 25:23, 25:22)

ЛЕВСКИ: Стоил Палев 5, Юлиан Вайзиг 16, Тодор Скримов 17, Гордан Люцканов 13, Светослав Гоцев 5, Лазар Бучков 11 - Дамян Колев-либеро (Петко Петков, Димитър Добрев)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

МОНТАНА: Виктор Жеков 3, Кристиян Валчак 14, Ейдер Бангера 14, Николай Стефанов 12, Бруно Рубо 14, Виктор Бодуров 7 - Калоян Ботев-либеро (Александър Митков 4, Стефан Узунов 1, Николай Захариев 1, Жан Петров-либеро)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ.

Снимки: Startphoto