  2. Волейбол
  Димитър Димитров с 20 точки за победа №8 на Бусан! Националът вече е реализатор №1 в Корея в 322 точки

Димитър Димитров с 20 точки за победа №8 на Бусан! Националът вече е реализатор №1 в Корея в 322 точки

  • 12 дек 2025 | 15:26
  • 165
  • 0

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) постигнаха 8-а победа от началото на сезона във V-League на Република Корея.

Димитров, който вчера отпразнува своя 25-и рожден ден, и съотборниците му от Бусан се наложиха драматично над лидера Кореийън Еър с 3:0 (27:25, 25:22, 25:10, 21:25, 15:12) в мач от 14-ия кръг.

Димитър Димитров заби 27 точки! Бусан с победа №7
Димитър Димитров заби 27 точки! Бусан с победа №7

Димитър Димитров заби 20 точки (1 ас, 3 блока, 48% ефективност в атака).

Така Димитров вече е реализатор №1 във V-League на Република Корея с 322 точки от началото на сезона.

Бусан е на 4-о място във временното класиране.

