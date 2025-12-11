Вeнислав Антов с 16 точки, Туркоа отстъпи на Маасейк за Купата на CEV

Националът Венислав Антов и неговият Туркоа стартираха със загуба във втория по сила европейски турнир - Купата на CEV.

Воденият от Дориан Ружейрон тим отстъпи като гост на Грийнярд Маасейк с 1:3 (25:23, 23:25, 22:25, 15:25) в първия 1/16-финален сблъсък помежду им.

ВениславАнтов бе най-резултатен, като се разписа с 16 точки (2 аса, 3 блока, 44% ефективност в атака - +13).

С 14 точки се разписа Ян Франки Мартинес (1 блок), Игнасио Луенас добави 11 точки.

За съперника Сил Мейс заби 26 точки (1 ас, 2 блока). Пиер Перен добави 13 точки (2 блока).

Реваншът е на 6 януари (вторник) от 21:00 часа. Туркоа трябва да запише успех с 3:0 или 3:1 гейма, за да стигне до "златен" гейм.