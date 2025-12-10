Николай Желязков пред Sportal.bg: Имаме кадрови проблеми, които повлияха

Отборът на Левски загуби от германския Фридрихсхафен с 0:3 (25:27, 21:25, 21:25) в първи мач от 1/16-финалите за Купата на ЦЕВ. "Сините" стигнаха до този турнир, след като загубиха финалния плейоф в Шампионската лига от испанския Гуагуас Лас Палмас.

“Имаме кадрови проблеми, които повлияха! Хубавото е, че дадохме възможност на децата в нашия отбор да поиграят. Смятам, че те не са готови още за това ниво. Стараха се децата бориха се! В тазгодишния състав имаме няколко човека основни състезатели. Когато играят всички е добре. Когато някой не може е, като това днес”, заяви Николай Желязков пред Sportal.bg.