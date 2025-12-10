Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Желязков пред Sportal.bg: Имаме кадрови проблеми, които повлияха

Николай Желязков пред Sportal.bg: Имаме кадрови проблеми, които повлияха

  • 10 дек 2025 | 22:36
  • 211
  • 0

Отборът на Левски загуби от германския Фридрихсхафен с 0:3 (25:27, 21:25, 21:25) в първи мач от 1/16-финалите за Купата на ЦЕВ. "Сините" стигнаха до този турнир, след като загубиха финалния плейоф в Шампионската лига от испанския Гуагуас Лас Палмас.

Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup
Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

“Имаме кадрови проблеми, които повлияха! Хубавото е, че дадохме възможност на децата в нашия отбор да поиграят. Смятам, че те не са готови още за това ниво. Стараха се децата бориха се! В тазгодишния състав имаме няколко човека основни състезатели. Когато играят всички е добре. Когато някой не може е, като това днес”, заяви Николай Желязков пред Sportal.bg.

21 Левски : Фридрихсхафен
Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Волейбол

Волейбол, снукър и футзал има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

Волейбол, снукър и футзал има в програмата на Sportbg.bg през тази седмица

  • 10 дек 2025 | 17:42
  • 579
  • 0
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с втора загуба в Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с втора загуба в Русия

  • 10 дек 2025 | 17:23
  • 14382
  • 9
Николай Желязков: Фридрихсхафен са добър отбор, но можем да ги затрудним на посрещане

Николай Желязков: Фридрихсхафен са добър отбор, но можем да ги затрудним на посрещане

  • 10 дек 2025 | 17:08
  • 1135
  • 1
Найден Найденов: Срещу Динамо искаме да играем добре и да се борим за успех

Найден Найденов: Срещу Динамо искаме да играем добре и да се борим за успех

  • 10 дек 2025 | 16:52
  • 1036
  • 0
"Въпроси и отговори" с Димо Тонев

"Въпроси и отговори" с Димо Тонев

  • 10 дек 2025 | 14:05
  • 696
  • 1
Супер Алекс Николов със 17 точки и MVP, Лубе с лесна победа на старта в ШЛ

Супер Алекс Николов със 17 точки и MVP, Лубе с лесна победа на старта в ШЛ

  • 9 дек 2025 | 23:20
  • 4791
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 10 дек 2025 | 07:30
  • 111038
  • 39
Реал М 1:2 Ман Сити, тече второто полувреме

Реал М 1:2 Ман Сити, тече второто полувреме

  • 10 дек 2025 | 21:59
  • 12861
  • 103
Брюж 0:1 Арсенал, брилянтен гол на Мадуеке

Брюж 0:1 Арсенал, брилянтен гол на Мадуеке

  • 10 дек 2025 | 22:00
  • 4157
  • 7
Атлетик Билбао 0:0 ПСЖ, Унай Симон с отлично спасяване

Атлетик Билбао 0:0 ПСЖ, Унай Симон с отлично спасяване

  • 10 дек 2025 | 21:59
  • 1646
  • 3
Ювентус 0:0 Пафос, начало на втората част

Ювентус 0:0 Пафос, начало на втората част

  • 10 дек 2025 | 21:04
  • 1794
  • 3
Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

Фридрихсхафен приземи Левски в София в CEV Cup

  • 10 дек 2025 | 21:30
  • 8115
  • 12