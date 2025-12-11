Силна подкрепа за женския волейбол: efbet вече е генерален партньор на Купа България

Българският женски волейбол посреща нов силен съюзник! efbet се присъединява за първи път като генерален партньор на Купа на България, добавяйки още повече заряд към едно от най-очакваните събития в календара. Като основен партньор на Демакс лига, efbet вече е доказал своята отдаденост към развитието на волейбола у нас - а сега подкрепата му обхваща и най-престижния купен турнир.

Тази година волейболните емоции ще кипят на 19, 20 и 21 декември в столичната зала „Христо Ботев“, където най-добрите български отбори ще се впуснат в битка за трофея. Напрежението расте, защото съперниците ще бъдат определени на 14 декември, след края на последния есенен кръг от сезон 2025/26.

С включването на efbet като генерален партньор, Купа България получава нов импулс, който обещава по-високо ниво, по-ярка атмосфера и още по-запомнящи се сблъсъци.

А историята на турнира е повече от вдъхновяваща. От 1954 г., когато се провежда първото издание, до днес Купата е била арена на легендарни тимове и незабравими моменти. Рекордьор по трофеи е Левски с впечатляващите 27 купи, следван от ЦСКА с 19, Марица Пловдив с 10, Славия с 5, Миньор Перник с 2, а Академик София, ЖСК Славия и Дунав имат по една завоювана купа.

Очаква ни вълнуващ декември, пълен със страст, амбиция и Купа на България!