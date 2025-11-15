Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Желязков: Ще бъде важно да видим какво можем да вземем от Лас Палмас преди реванша в София

Желязков: Ще бъде важно да видим какво можем да вземем от Лас Палмас преди реванша в София

  • 15 ное 2025 | 22:50
  • 303
  • 0

Треньорът на Левски София Николай Желязков коментира след победата над Монтана с 3:1 гейма в мач от 4-ия кръг на efbet Супер Волей предстоящото гостуване на испанския Гуагуас (Лас Палмас) в първата среща от 3-ия квалификационен кръг на Шампионската лига.

"Вълнение няма, толкова мачове сме изиграли. Съперникът е силен отбор, няма какво да се лъжем. Ще бъде трудно. Предстои ни дълго пътуване. Ще бъде важно да видим какво можем да вземем преди реванша в София. Отиваме да дадем всичко от себе си, защото смятам че имаме нашите силни страни", заяви Желязков.

