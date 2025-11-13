Ясни са точните дати, на които Левски ще играе с Лас Палмас в Шампионската лига

Европейската конфедерация по волейбол (CEV) определи точните дати и началните часове на срещите от 3-ия предварителен кръг в шампионската лига за мъже.

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Първенецът на родната efbet Супер Волей Левски София гостува на Гаугас, с Добромир Димитров и Османи Хуанторена, в Лас Палмас на 19 ноември (сряда) от 21:00 часа в първата среща от директната битка за влизане в групите на Шампионската лига.

Ясен е съперникът на Левски в Шампионската лига

Решаващата среща-реванш ще се играе на 26 ноември (сряда) от 20:00 часа в столичната зала “Левски София”.

При успех "сините", които миналата година играха в групите на Шампионската лига, отново ще влязат в най-силния европейски турнир, като ще срещнат италианския Перуджа, който миналата година спечели трофея, германския Берлин Ресайклинг Волей и чешкия Лъвове (Прага).