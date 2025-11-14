Добромир Димитров: Надявам се да се поздравим с победа над Левски и да влезем в груповата фаза

Българският волейболист Добромир Димитров говори ексклузивно пред Дарик радио и Dsport.bg преди мачовете на своя Гаугас (Лас Палмас) срещу Левски от 3-ия предварителен кръг на Шампионската лига.

Волейболният първенец на България ще гостува на Канарските острови в сряда (19 ноември) от 21,00 часа.

"Добре е, супер е, има известна аклиматизация. Харесва ми, на семейството ми също. По-различно е, но после се нагаждаш към ритъма на живота и е добре. Аз съм концентриран и засега всичко е наред", започна Димитров, който играе на Канарските острови.

Що се отнася до впечатленията му от испанското първенство и от отбора на Гаугас Лас Палмас, той заяви:

"Отборът ми доста прилича на този, който имахме в Пазарджик, дори екипите ни са идентични, цветовете на клуба. Тук всички сме едно голямо семейство и всеки помага на всеки. Изключително опитен е отборът, припознавам нещата от Пазарджик. Тази година шампионатът е значително по-силен от предходните, клубовете инвестират повече. Една от трудностите е това, че сме на остров и има доста път със самолет. Получават се интересни мачове. Разликата в топките в Шампионска лига и тук е друг дискомфорт, тъй като се играе с топка Molten, а в Шампионска лига е с Mikasa. Буквално 2-3 дни играем с едната, после с другата. Разликата не е малка. Засега съумяваме да не си личи. Хубави мачове се получават".

Той говори и за своя изтъкнат съотборник в Лас Палмас – Османи Хуанторена:

"Така е, но той не е единственият титулуван в състава. Аржентинските ни състезатели също са титулувани. Не е трудно, защото един научен състезател с опит като него, помага на целия отбор с манталитет и държание. Удоволствие е да се играе в опитен отбор, защото хората знаят какво правят".

"Не беше много лесно, отстрани може да е изглеждало по друг начин. Щабът се справи добре, спряхме силните им страни, сервирахме сполучливо. Затворихме два доста категорични мача с хубав резултат. Това ни дава самочувствие за предстоящия мач с Левски и евентуално за груповата фаза. Надявам се да се поздравим с победа над Левски и да влезем в груповата фаза. Имам такова чувство, че можем да постигнем нещо доста хубаво с оглед на моите постижения в Шампионската лига в Пазарджик", коментира той мачовете си срещу Олимпиакос от квалификациите на Шампионската лига.

"Естествено, коментират се, обсъждахме нещата с щаба. Мисля, че ще се подготвим подобаващо за мача. Ще бъде интересен мач, защото и двата отбора залагат на дисциплината и на емоционалната игра и се раздават докрай. Надявам се да успеем да излезем чисто и да съхраним сили за груповата фаза. Клубът тук много държи на евротурнира, защото и преди са участвали, но нещо ги е препъвало. Миналата година Олимпиакос точно ги е препънал със същия резултат, имали са геймове по 25:5. Почти им го върнахме и беше удовлетворяващо за всички в клуба. Ядрото на клуба не се променя през годините. Надгражда се, не се идва лесно тук, селектират се състезателите, за да могат да работят в екип и да допринасят за мотивацията. За момента не им е приятен опитът с българските съперници, надявам се, че тази година ще счупим каръка", каза той за предстоящите мачове с Левски.

Димитров говори и за опита на Гаугас с отбори от България:

"Изобщо не искат да коментират тези мачове. Горчиво приемат тези мачове, помнят ги до ден-днешен, защото ги изгубиха със златни геймове".

"Странно е, мисля, че ми е за първи път, но ще бъде доста интересно, защото и ми се прибира до България. За пръв път ще го преживея. Мисля, че ще е забавно и интересно", призна той.

"Има няколко българи, запознах се с тях, идват, но не винаги, защото ежедневието тук е по-различен, има различни занимания от стандартните на континента, но успяваме да се виждаме, идват и по мачове. Дори една българка работи в клуба и ми помогна много в началото", каза Добромир Димитров за българите на Канарските острови.

"Това ми е втората възможност да дойда тук, преди години отказах, защото нещата с пътуването ме притесняваха, а и децата бяха малки. Сега обаче дойде правилният момент", разкри волейболистът.

Разпределителят говори и за представянето си срещу Левски до момента:

"Може би е 50:50, защото в последните години ни победиха няколко пъти, но преди това с Хебър постоянно побеждавахме. Трябва да се погледне статистиката, но мисля, че победите ми са повече от загубите срещу Левски".

"Имаме възможност за хубави резултати и да се преборим за нещо значимо", допълни родният волейболист.

"Българската публика е малко по-темпераментна от тукашната. В момента залата ни е доста голяма арена и атмосферата не може да се нажежи колкото в залата на Левски. Тук като организация и фенове, които са се умножили многократно, се получават доста емоционални мачове, особено в Шампионската лига, където идват дори много туристи и чужденци. Идват хора от различни страни и успяват да гледат мачове от Шампионската лига. Тук спортът се подпомага много и от държавата, и от частни спонсори, което в България е доста по-трудно. Да не говорим за случките с някои клубове в България, които просто изчезнаха. Тук има изключително много клубове за различни спортове. В нашата зала има 4 отбора – ние, един баскетболен и два волейболни отбори за жени. Нашият основен спонсор е градският транспорт в града, те помагат много, но освен тях, общината и фирмите също много помагат", каза Димитров за подкрепата към Лас Палмас.

Добромир Димитров апелира българските политици да помагат на спорта у нас:

"Апелирам нашите политици да помагат за спорта, защото това, което се случва е трагично. Да вземат пример от тук. Чуха се много неща, че общините не могат да помагат на клубове, защото това не било тяхна работа и т.н. Ако не помагат поне със зала и условия, не виждам как ще се случи някакъв спорт. Много години клубовете се борят с всички сили и никой не иска да им помогне с елементарни неща".

"Много е тъжно, честно казано, даже с последната статия за терафлекса в Дупница, който струва доста пари, но и това нещо е трудно да се намери и да се докара в България. Специално пък за Пазарджик, там ми е болна тема. Имаше доста обещания, много неща се отговориха, но всичко остана на вятъра, всичко ще се забрави и ще отлети. Ще съжаляват, но ще е много късно. Имаме ясен пример за това в клуба ни. Колегата ми разпределител, който дълги години е играл в Чехия, но се е завърнал вкъщи и му казах, че съм щастлив, че има тази възможност, защото това се случва изключително рядко", призна състезателят за проблемите в родния волейбол.

"Надявам се постиженията на момчетата, които се трудиха изключително много да накарат някои хора да променят виждането си и да започнат да помагат за развитието на спорта, защото те пожертваха много и наистина не само те. Всичките ни шампиони дават много и заслужават да постигнат нещо и да допринесат за развитието на всички спортове. Надявам се нашият спорт да процъфти и да не се прахосва инерцията, която те успяха да съберат", завърши Добромир Димитров.