Селби срещу Робъртсън в битка за място на финала

Въпреки че участва във всяко издание на този формат на Шампион на шампионите от създаването му през 2013 г., Марк Селби рядко е изглеждал като реална заплаха за титлата.

Селби пребори Уилямс за полуфинал в Шампион на шампионите

Всъщност, след драматичната победа с 6:5 над миналогодишния шампион Марк Уилямс в сряда, 42-годишният Селби се класира едва за четвъртия си полуфинал в този турнир.

Робъртсън надви Хигинс за полуфинал в Шампион на шампионите

Селби никога не е достигал финал, но следващият му съперник е добре запознат с късните етапи на надпреварата, след като вече два пъти е печелил турнира.

Тръмп срази убедително световния шампион

Нийл Робъртсън, шампион през 2015 и 2019, както и финалист през 2020, се класира за полуфиналите след победа с 6:4 над Джон Хигинс в четвъртък.

Австралиецът вече има голяма титла този сезон, след като през лятото спечели супербогатия Мастърс в Саудитска Арабия.

Извън този доходоносен успех в Рияд, сезонът като цяло беше сравнително спокоен за Робъртсън – почти обратното на кампанията на Селби.

Играчът от Лестър показва постоянство, като достига поредица от полуфинали, но засега не успява да премине отвъд тази фаза.

Независимо от формата им, всеки мач между Робъртсън и Селби е труден за прогнозиране, имайки предвид класата и историята на двамата.

Последният им сблъсък беше в Саудитска Арабия, където Робъртсън победи с 6:4, с което австралиецът поведе в общия им баланс – 24 победи срещу 23 за Селби във всички турнири.

Двамата са се срещали два пъти и в Шампион на шампионите – и в двете срещи победител е бил Робъртсън след решаващ фрейм.