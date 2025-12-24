Популярни
Кой беше играчът на годината

  • 24 дек 2025 | 09:11
  • 531
  • 0
Кой беше играчът на годината

Кой беше най-добрият играч през 2025 година? Стивън Хендри и Стивън Холуърт дават своите мнения в най-новия епизод на подкаста Snooker Club.

Марк Селби зарадва ученици с трофея си от UK Championship
Марк Селби зарадва ученици с трофея си от UK Championship

„Моят играч на 2025 година е Джао Синтонг – първият азиатски състезател, спечелил Световното първенство”, каза Хендри. “Беше феноменално – да премине през квалификациите и след това да триумфира толкова убедително. Според мен няма никакъв спор. Образът на Джао, който държи китайското знаме след победата си, беше емблематичната картина на годината.“

"Крусибъл" зове: Джао Синтонг срази Марк Уилямс за исторически триумф
"Крусибъл" зове: Джао Синтонг срази Марк Уилямс за исторически триумф

„За мен изборът е между Шон Мърфи и Марк Селби, но ще се спра на Селби”, каза Холуърт. “Той започна 2025 година с победа на Welsh Open, след това имаше спад във формата, но сега се върна към най-доброто си ниво, печелейки Champion of Champions и UK Championship.“

Относно прогнозите кой играч ще блесне през 2026 година, Хендри каза: „Чан Бингю ще има добра година, той притежава играта, необходима за това. И мисля, че Марк Селби ще се върне на първото място в световната ранглиста.“

Холъуърт допълни: „Смятам, че тенденцията се променя и ще виждаме повече среднорангови играчи да печелят турнири, особено тези между 40-о и 64-о място. Те вече не се страхуват толкова от най-големите имена и са готови за предизвикателството.“

