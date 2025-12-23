Крис Уейклин триумфира в Шотландия

Крис Уейклин се устреми към емоционална победа в турнира Scottish Open, като спечели осем поредни фрейма и разгроми талантливия 23-годишен китаец Чанг Биню с 9:2.

С този успех Уейклин завоюва ранкинг титла за втори път в кариерата си, след като триумфира в Shoot Out през 2023 година. Тогава той също премина по убедителен начин до края, впечатлявайки с изключителен брейк от 119 точки във финала на еднофреймовия турнир.

Днешната победа обаче е безспорно най-големият момент в 12-годишната професионална кариера на Уейклин. При третия си опит той най-сетне успя да спечели финал във формат с пълна дистанция.

Уейклин бе разгромен с 9:3 от Джъд Тръмп на финала на Northern Ireland Open през 2023 г., а през 2024 г. отстъпи със 7:10 на Динг Дзюнхуей във финала на International Championship. Тези уроци му помогнаха днес срещу Чанг, който участваше в първия финал в кариерата си.

Триумфът е доказателство за желязната психика на световния №17 Уейклин след няколко разочароващи месеца. Англичанинът пропусна класиране за последния UK Championship и предстоящия “Мастърс” само с едно място в световната ранглиста.

Първата награда от 100 000 паунда ще изкачи Уейклин до 14-то място в ранглистата, докато Чанг ще се придвижи от 70-а до 62-а позиция в света.

Тежкото поражение сложи край на иначе впечатляващата седмица за Чанг по разочароващ начин. Въпреки това той победи редица звезди по пътя си към финала, сред които Стивън Магуайър, Си Дзяхуей, Кайрън Уилсън, Марк Селби и Марк Алън.

Чанг поведе с 2:1 в следобедната сесия, след което мачът се обърна изцяло. Уейклин спечели пет поредни фрейма и поведе с 6:2, а инерцията му продължи и във вечерната сесия.

Брейкове от 50, 67 и 104 точки му позволиха да премине убедително финалната права и да вдигне трофея „Стивън Хендри“. Победата бе истински семеен триумф, като на трибуните бяха годеницата му Луси и дъщеря му Миа, която вчера отпразнува първия си рожден ден.

„Беше невероятен мач. Усещах, че взех надмощие още в началото. Първата сесия беше ключова. Тази вечер излязох решен да свърша работата бързо и с възможно най-малко напрежение. Изключително щастлив съм от начина, по който играх днес“, заяви Уейклин.

„Вярвах в себе си преди мача. Именно тази вяра през последните няколко години беше катализаторът. Снощи бях нервен и не спах добре. Залогът беше огромен. Преди няколко месеца Рони О’Съливан ми каза, че ще спечеля голям турнир. Хубаво е другите да го казват, но трябва и да го докажеш.

Не можех да си представя по-подходящ момент, след като дъщеря ми навърши една година вчера. Семейството на моя треньор Линда живее на 20 минути оттук, а партньорката ми Луси беше истинска благословия. Да стоя тук с трофея е заслуга на всички тях.

В първите два месеца като професионалист мислех, че този ден ще дойде бързо, после разбрах колко силни са всички и колко още трябва да работя. Старият ми треньор, Бог да го прости – Гари Морис, винаги ми казваше, че съм достатъчно добър. Няколко месеца преди да си отиде, спечелих Shoot Out и занесох трофея при него. Иска ми се да вярвам, че сега ме гледа отгоре.“

От своя страна Чанг каза: „Не мислех, че мога да стигна толкова далеч или да играя на финал. Щастлив съм, защото постигнах огромен напредък. Трябва да благодаря на родителите си – те положиха много усилия, за да стана професионалист. Тази вечер не беше моята вечер, а Крис игра много добре. Не можех да му оставя никакви шансове.“