Селби пребори Уилямс за полуфинал в Шампион на шампионите

Марк Селби блесна пред своята публика в Лестър в третия ден на Шампион на шампионите 2025, като победи защитаващия титлата си Марк Уилямс с 6:5 и се класира за полуфиналите.

„Мачът беше луд, честно казано“, каза Селби. „В началото се чувствах добре и успях да поведа, но Марк се бори здраво, както винаги. В края вероятно преосмислях някои удари прекалено много и започнах да се чувствам малко изтощен, но просто се опитвах да остана силен и да се боря до последно. Да спечеля тук, у дома, означава много."

Четирикратният световен шампион в "Крусибъл" започна деня с победа 4:0 над Стивън Магуайър, с най-добър брейк от 122. Междувременно Уилямс беше победил Алфи Бърдън със същия резултат, с водещи серии от 83 и 70.

Уелсецът започна силно груповия финал с брейкове от 77 и 114 за 2:0, а в третия фрейм имаше шанс, но успя да направи само 54, след което Селби го наказа с клирънс от 55. Серии от 136 и 52 дадоха преднина от 3:2 на Селби, който след това обърна фрейм шест от 0–68, за да го грабне на последната черна топка.

Уилиямс изравни до 3:3 с брейк от 66, след което спечели два фрагментарни фрейма, общо продължили 78 минути, за да поведе с 5:4. Но Селби завърши мача мощно – с брейкове от 95 и 55 – за да вземе последните два фрейма и да си осигури полуфинал в събота вечер срещу победителя от групата в четвъртък. Това е четвърто негово класиране на полуфинал в този турнир, но той все още не е достигал до финала.

Днес Нийл Робъртсън среща Том Форд в откриващия мач от 15 часа, следван от Джон Хигинс срещу Сяо Гуодун.