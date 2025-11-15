Тръмп срази убедително световния шампион

Джъд Тръмп спечели шест поредни фрейма, за да победи Джао Синтонг с 6-2 и да достигне финала на Шампион на шампионите за шести път в кариерата си.

Двубоят между световния №1 и действащия световен шампион в Лестър беше доминиран от Тръмп, който се възстанови след слаб старт и си осигури място във финала в неделя срещу Марк Селби или Нийл Робъртсън. Тръмп е спечелил само един от предишните си пет финала в този турнир – през 2021 г. – и сега 36-годишният англичанин има шанс да удвои този актив.

Той ще се стреми и към първата си титла от 11 месеца насам, след като за последно триумфира на Шампионата на Обединеното кралство миналата година. Тръмп беше финалист в Северна Ирландия преди три седмици, където загуби драматично с 9:8 от Джак Лисовски, и сега има нов шанс да сложи край на серията без титла.

Китаецът Джао взе първите два фрейма тази вечер с брейкове от 50 и 72, но Тръмп отвърна с поредица от пет поредни фрейма, включително серии от 68, 73, 77 и 66, за да поведе с 5:2. В осмия фрейм англичанинът пръв получи шанс и изгради 38, преди да пропусне червена в средния джоб. Контраатака на Джао стигна до 30 точки, но той не успя да вкара трудна червена в горния ляв ъгъл – и това сложи край на надеждите му. Тръмп затвърди победата с брейк от 63.

„От 2:0 нататък чувствах, че контролирам мача", каза Тръмп. "Правех големи брейкове и не пропусках много. Радвам се, че съм на финал, защото още не съм на 100% – по-скоро съм на 10%. Този сезон смених тапата от месинг на титаний и ми е много трудно. Не се чувствам комфортно или плавно, трябва да внимавам във всеки удар. Когато играя на най-доброто си ниво, знам че девет от десет пъти ще спечеля, но през последните години научих как да побеждавам дори когато не съм във върхова форма", завърши Асото в колодата.