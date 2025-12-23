Популярни
Алекс Колев в „Гостът на Sportal.bg"
Един от знаменитите снукър рефери прекратява кариерата си

  • 23 дек 2025 | 09:51
  • 464
  • 0
Лио Скълиън, един от най-опитните официални лица в снукъра, сложи край на съдийската си кариера с последния си мач на финала на Откритото първенство на Шотландия.

Роденият в Глазгоу бивш полицай получава квалификация като снукър съдия през 1984 година. Професионалния си дебют прави през 1999-а, а първият му телевизионен мач е победата на Стивън Лий с 5:0 над Патрик Уолъс на Scottish Masters през 2001 година.

Първият му голям финал от Тройната корона идва през 2012 година, когато Марк Селби побеждава Шон Мърфи и печели UK Championship. Само две години по-късно Скълиън е принуден да прекъсне кариерата си, след като е диагностициран с рак на белия дроб.

Това е битка, която той печели, и две години по-късно се завръща, за да ръководи финала в родната си Шотландия, когато Марко Фу побеждава Джон Хигинс и печели Scottish Open през 2016 година. Победата на Крис Уейклин над Чанг Биню е четвъртият финал на Scottish Open в кариерата на Скълиън, след като вече е бил главен съдия и на финалите през 2017 и 2020 година.

Коронният момент в кариерата на 67-годишния Скълиън идва през 2019 година, когато той ръководи най-големия мач в снукъра – финала на Световното първенство. Тогава Скълиън има най-добрата възможна гледна точка, докато Джъд Тръмп прави едно от най-великите представяния в историята на световните финали, разгромявайки Хигинс с 18:9.

След една забележителна кариера на съдийския стол, Скълиън ще остане част от тура с други роли. Въпреки това той смята, че сега е точният момент да се оттегли от активното съдийство.

„Мисля за това от известно време, просто не бях сигурен кога е правилният момент”, каза Скълиън. “Реших, че след като това е домакински турнир в Шотландия, сега е моментът. 26 години са дълъг период и започвам да усещам, че поддържането на високите стандарти, които си поставям, изисква все повече концентрация. Не ставам по-млад.

Честно казано, през 2014 година изобщо не мислех, че ще се върна в снукъра. Ситуацията беше ужасна. Върнах се и успях да ръководя първия си финал на Scottish Open през 2016-а, а след това и световния финал през 2019 година. Много съм доволен, че успях да го постигна.

Ние, съдиите, винаги получаваме страхотно посрещане в „Крусибъл“, но на финала трябва да си там, за да усетиш атмосферата. Тя е електризираща. Това ще ми липсва, но в крайна сметка мисля, че сега е правилният момент да приключа.“

