Крис Уейклин е финалист в Шотландия

Крис Уейклин ликуваше с пълно гърло, след като премина финалната линия и победи Матю Селт с 6:4, за да достигне до третия ранкинг финал в кариерата си на Scottish Open в Единбург.

Уейклин преследва втората си победа в ранкинг турнир и първа в състезание с пълен формат. Англичанинът спечели първия си ранкинг трофей на Shoot Out през 2023 година, когато надделя стилно над белгиеца Жулиен Льоклер на финала със зрелищен брейк от 119 точки.

Този момент се превърна в катализатор за достигането му до още два финала – на Northern Ireland Open по-късно същата година и на International Championship през 2024-а, но там той отстъпи съответно на Джъд Тръмп и Динг Дзюнхуей.

Световният №17 премина през разочароващ период напоследък, след като с едно място не успя да се класира за UK Championship и ”Мастърс”. Представянето му тази седмица обаче му гарантира завръщане сред елитната топ 16 в световната ранглиста на Johnstone’s Paint.

Загубата сложи край на надеждите на Селт да си осигури място в последния момент за World Grand Prix. Полето за турнира в Хонконг вече е ясно, като участие ще вземат само първите 32 играчи в класацията Sportsbet.io за една година.

Уейклин доминираше в началото на двубоя, записвайки серии от 80, 108 и 58 точки, за да поведе с 4:2. Той изглеждаше близо до победата, но неочакван пропуск на черната при 56 точки позволи на Селт безпощадно да накаже грешката с клиърънс от 64 и да намали изоставането си до 4:3.

В следващия фрейм Уейклин отново се доближи до успеха със страхотен брейк от 104 точки. В деветия фрейм той имаше шанс да приключи мача, водейки с 60:4, но нова смела серия от 70 точки на Селт го остави в играта при 5:4.

В десетия фрейм Селт поведе, но този път Уейклин се възползва от възможността си със серия от 70 точки, за да затвори мача и да си осигури място на финала. Тази седмица в Единбург с него са годеницата му Луси и дъщеря му Мия, която днес празнува първия си рожден ден. След двубоя Уейклин призна, че би било невероятно да вдигне трофея „Стивън Хендри“ утре.

„Това е магически ден. Да съм на първия си финал на родна земя и да имам тук годеницата и дъщеря си е нещо като щастлива случайност. Удивително е, че са тук, и ако утре ме видят как вдигам трофея, това ще бъде наистина специално“, каза Уейклин.

„Това е следващата стъпка в кариерата ми. Само преди няколко седмици нещата бяха трудни и вървяха надолу. Бях минал от изкачване в ранглистата към три-четири слаби месеца. Да дойда тук с неособено голямо самочувствие и да стигна до финала – това далеч надмина очакванията ми. Утре ще дам всичко от себе си. Ще има много агресия в играта ми и ще се опитам да спечеля. Ако нещата не се развият по план, ще го приема, но ще се боря за победата.

Днешният мач беше невероятен. Трябваше да го спечеля два или три пъти. Мат направи няколко изумителни клиърънса, за да остане в двубоя. В последния фрейм получих малък шанс, изоставайки с 50 точки, и си казах: хайде, да действаме!“