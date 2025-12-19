Ще продължат ли изненадите на 1/4-финалите в Шотландия

Осем играчи ще продължат битката за титлата от Scottish Open 2025 в петък, когато в Единбург предстоят четвъртфиналите.

Последният турнир за календарната година, трофеят „Стивън Хендри“, както и първата награда на стойност 100 000 паунда, са залог този уикенд в зала Meadowbank Sports Centre. Двама бивши шампиони на Scottish Open все още са в надпреварата за повторен триумф, докато четирима от останалите претенденти се надяват да спечелят първата си ранкинг титла.

Нека разгледаме четирите четвъртфинални сблъсъка в схемата на Scottish Open 2025.

Крис Уейклин срещу Джоу Юлонг

Джоу Юлонг прави силен сезон в сериите Home Nations, като достигна финала на English Open, полуфиналите на Northern Ireland Open, а сега и четвъртфиналите в Шотландия. Четирикратният финалист в ранкинг турнири се върна от 0:2 и победи Стюарт Бингам в решаващ фрейм късно в четвъртък. Следващият му съперник е Крис Уейклин, който ще се завърне в топ 16 на официалната двугодишна световна ранглиста, когато след края на турнира бъде потвърдена финалната класация за 2025 година. Джоу и Уейклин са се срещали само веднъж досега – в първия кръг на English Open 2020, когато Джоу печели с 4:2.

Дзян Дзюн срещу Матю Селт

Малцина биха предвидили четвъртфинален двубой между Дзян Дзюн и Матю Селт, след като двамата започнаха седмицата далеч назад в едногодишната ранглиста. Достигането до финала за който и да е от тях би било достатъчно, за да влязат в топ 32 и да си осигурят в последния момент място на World Grand Prix през февруари. Затова този мач е от огромно значение и за двамата, които се стремят към рядко участие в предпоследната фаза на ранкинг турнир. Селт има повече опит като бивш шампион от Indian Open, докато за Дзян това е първо участие на четвъртфинал в кариерата му.

Чан Биню срещу Марк Селби

Завръщането на Чан Биню в професионалния тур тази година вече бе успешно след период на дълга пауза, но младият китаец впечатлява още повече в Единбург. Той добави Кайрън Уилсън към списъка си с победи, след като по-рано елиминира Стивън Магуайър и Съ Дзяхуей. Тези резултати му помогнаха да си гарантира участие на World Grand Prix и едновременно с това да достигне четвъртфинал на ранкинг турнир за първи път в кариерата си. Продължаването напред обаче няма да е лесно, тъй като срещу него застава двукратният шампион на Scottish Open Марк Селби, който в момента е в серия от 12 победи.

Марк Алън срещу Джо О’Конър

Шампион на English Open и полуфиналист на Northern Ireland Open, Марк Алън отново е сред претендентите за трофей от сериите Home Nations. Независимо от изхода, постоянството на Пистолета увеличава шансовете му да спечели бонуса от 150 000 паунда за най-много спечелени пари в четирите турнира от сериите този сезон. Алън, шампион на Scottish Open от 2018 година, се наложи над Джан Анда с 4:3 в осминафиналите и сега ще се изправи срещу финалиста от 2022 година Джо О’Конър. Последният завършва годината в силна форма, след като преживя спад след достигането си до финала на Championship League Snooker в началото на сезона.