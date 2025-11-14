Робъртсън надви Хигинс за полуфинал в Шампион на шампионите

Нийл Робъртсън направи поредно характерно за него представяне с висок брейк-билдинг и хладнокръвие в четвъртия ден на Шампион на шампионите 2025, като победи Том Форд и четирикратния световен шампион Джон Хигинс, за да си осигури последното място на полуфиналите. Така той се приближи с още една стъпка към това да вдигне трофея за трети път.

„Днес се чувствах наистина добре", коментира Нийл. "За Джон беше труден мач, защото според мен игра силно, но няколко тънки пропуска го наказаха в ключови моменти. И двамата направихме грешки — така е в мач с такава интензивност, но като цяло беше битка на много високо ниво. Този турнир винаги извлича най-доброто от мен, така че съм щастлив, че отново съм на полуфинал и се боря за титлата. Очаквам с нетърпение мача срещу Марк (Селби) — разбираме се чудесно извън масата, но щом си стиснем ръцете в събота, започва битката.“

Робъртсън започна деня уверено, като бързо поведе с 3:0 срещу Том Форд. Макар Форд да отговори с брейк от 97, за да вземе един фрейм, Робъртсън не загуби време и затвори мача с 4:1, класирайки се за груповия финал.

Там го очакваше Джон Хигинс, който бе преминал значително по-труден път — шотландецът бе измъчен до крайност от миналогодишния финалист Сяо Гуодонг, но в крайна сметка измъкна победа с 4:3, за да си осигури сблъсък между двама бивши шампиони на турнира.

Робъртсън откри резултата, но Хигинс изравни. Австралиецът отново взе преднина със страхотен сенчъри брейк от 127, но Вълшебника от Уишоу веднага върна фрейм и отказа да се предаде. Робъртсън обаче намери нова скорост — направи 115 за 3:2, след което увеличи аванса си до 4:2.

Пропуск на Нийл позволи на Хигинс да открадне седмия фрейм, но шотландецът допусна грешка в следващия, подарявайки на австралиеца преднина 5:3. Хигинс, показвайки типичната си устойчивост, направи впечатляващи 124 след напрегната снукър битка, за да намали разликата, но нов пропуск в следващия фрейм се оказа фатален. Робъртсън се възползва мигновено и затвори мача с 6:4, класирайки се за седмия си полуфинал на Шампион на шампионите.

С потвърдени четиримата полуфиналисти сцената вече е подготвена за зрелищни последни три дни в Лестър. Световният №1 Джъд Тръмп ще се изправи срещу световния шампион Джао Синтонг в петък от 21 часа, а Марк Селби очаква Робъртсън за обещаващ грандиозен сблъсък в събота от 21:00.