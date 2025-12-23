Крис Уейклин се завърна в топ 16

Крис Уейклин си върна мястото сред елитния топ 16 на световната ранглиста след победата си на Откритото първенство на Шотландия.

Крис Уейклин триумфира в Шотландия

Уейклин победи Чанг Бингю с 9:2 на финала в Единбург в неделя вечер и спечели втората си ранкинг титла в кариерата. Наградата от 100 000 паунда го изкачва с три позиции – от 17-о на 14-то място в ранглистата. Това обаче идва твърде късно за участие в “Мастърс”, тъй като към момента на отсичането той беше 17-и и така пропуска турнира в „Александра Палас“.

Чанг достигна финал на ранкинг турнир за първи път в кариерата си, а рекордната за него награда от 45 000 паунда го изкачва от 70-о на 62-о място. Матю Селт стигна до полуфиналите и се изкачи с една позиция до 37-о място. Дзян Дзюн игра на четвъртфиналите на ранкинг турнир за първи път в кариерата си и направи сериозен скок – от 96-о до 84-о място. Зак Шурти достигна осминафиналите и се изкачи с шест позиции до рекордното в кариерата си 46-о място. Световният №1 Джъд Тръмп завършва годината с аванс от 406 050 паунда пред Кайрън Уилсън.

Тази обновена ранглиста ще бъде използвана за поставянето на Откритото първенство на Уелс, като жребият за турнира ще бъде обявен скоро.

В едногодишната ранглиста Уейклин се изкачва от 16-о на 7-о място, докато силният финален спринт на Чанг го изстрелва от 35-о до 21-о място и му осигурява участие на Световната Гран при, тъй като само първите 32-ма ще пътуват до Хонконг през февруари. Жребият за този турнир вече е потвърден.

Само първите 16-има в тази класация, както изглежда тя след Световната Гран при, ще се класират за Шампионата на играчите в Телфорд през февруари. В момента Джоу Юлонг е 16-и с преднина от 6 800 паунда пред Стивън Магуайър, а двамата ще се срещнат още в първия кръг в Хонконг, което прави този мач потенциално решаващ. След това първите 12-тима, както стоят нещата след World Open през март, ще се класират за Шампионата на тура в Манчестър.

Марк Алън стигна до полуфиналите в Единбург и увеличи преднината си на върха в класацията на “Британския шлем”. Играчът с най-много спечелени пари след четвъртия и последен турнир от серията – Welsh Open (31 февруари – 1 март) – ще получи огромния бонус от 150 000 паунда. Активът на Алън вече е 142 000 паунда, като Уейклин е втори със 110 800. Единствените играчи, които могат да изпреварят Алън в битката за бонуса, са Уейклин и Джак Лисовски, които трябва поне да стигнат до финала в Лландудно, както и Джоу, Тръмп и Чанг, които биха имали нужда от титлата.

Остават само шест състезания, които се броят в Race to the Crucible, като официалният топ 16 след Шампионата на тура ще се класира директно за финалните етапи на Световното първенство в Шефилд. Уейклин вече е 11-ти и изглежда напът да си осигури участие в „Крусибъл“. Алън е 16-и с аванс от 39 450 паунда пред 17-ия Стюарт Бингам.

И през този сезон има бонус от 100 000 паунда за първия играч, който направи 100 сенчъри брейка – постижение, реализирано от Тръмп миналата година. В момента Марк Селби води в класацията с 40 сенчърита, следван от Шон Мърфи с 38, а Тръмп е трети с 35.