  ОФК Костинброд повали ЦСКА III накрая

ОФК Костинброд повали ЦСКА III накрая

  • 15 ное 2025 | 19:04
ОФК Костинброд повали ЦСКА III накрая

В Костинброд, едноименния тим спечели с 3:2 срещу ЦСКА III (София). Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига. Стана интригуващ двубой с обрати в резултата. Александро Николов даде преднина на „червените“, с гол със задна ножица в средата на първото полувреме. Радослав Василев изравни от дузпа. Той пропусна да направи обрат в последните секунди преди почивката. В 49-ата минута обаче, Василев стреля отдясно, вратаря на армейците изби топката и Евгений Илиев реализира за 2:1. Антон Толев вкара втория гол за ЦСКА III. Християн Бориславов разтресе мрежата на гостите в 90-ата минута за окончателното 3:2.

