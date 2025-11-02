Рилски спортист с нова победа у дома

Рилски спортист записа много важен домакински успех с 2:1 срещу ЦСКА III в Самоков. В среща от 15-ия кръг на Югозападната Трета лига домакините надиграха своя опонент и след победата си са лидери с 36 точки, с три пред втория Струмска слава.

Григор Долапчиев откри за Рилецо около средата на първото полувреме, а осем минути преди края на срещата Венци Христов удвои. В тези минути Драгомир Петков направи много важни спасявания.

Гостите стигнаха до почетен гол, който обаче не бе достатъчен. Той бе дело на Теодор Апостолов две минути преди края на срещата. Третият тим на "червените" е 12-и в подреждането с актив от 16 точки. В следващия кръг Рилски спортист гостува на Ботев (Ихтиман) в местното дерби, а ЦСКА III приема Витоша (Бистрица).