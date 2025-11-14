Росен Крумов: Няма накъде повече да отстъпваме

Едноименният тим на Костинброд приема утре ЦСКА III (София). Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Посрещаме отбор, съставен от млади момчета. Подготвени и амбицирани да се утвърдят в мъжкия футбол. Загубихме последния си мач именно от такъв противник. По-опитни сме, но допускаме детински грешки, заради, които реализираме слаби резултати. Винаги излизаме за победа, но сами се проваляме. Няма накъде повече да отстъпваме“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.