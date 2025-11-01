Септември (Симитли) бие в Костинброд

Септември (Симитли) надви в Костинброд, едноименния тим с 3:2. Срещата е от 15-ия кръг на Югозападната Трета лига. Стана напрегнат двубой, в който имаше от всичко. Домакините поведоха от дузпа в 20-ата минута. Десетина по-късно, техен футболист върна топката към вратаря, последният се размина с кълбото и автогола изравни резултата. В 55-ата минута, съдията даде дузпа за гостите, но после промени решението си, отсъждайки фаул извън наказателното поле. В 60-ата минута, Илиан Петров спечели дузпа и Панчеревски я вкара за 1:2. Футболистите на Костинброд наваксаха в 67-ата минута – 2:2. Красимир Великов реализира победното попадение за Септември в заключителните минути за окончателното 2:3.