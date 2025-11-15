Марк Маркес: Чувствам се странно да гледам отстрани

Новият световен шампион в MotoGP Марк Маркес се завърна на пистата за финала на сезона, но на „Рикардо Тормо“ този уикенд той е само зрител. И звездата на Дукати призна, че се чувства странно в тази роля.

Маркес трябва да се качи отново на мотора за тестовете през февруари на пистата „Сепанг“ в Малайзия.

The last #TissotSprint of 2025 will have the grid looking like this 🔥#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/t1N3q7LS5d — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 15, 2025

Бедзеки спечели последната квалификация за сезона

„Чувствам се малко странно – призна Марк по време на прякото тв излъчване на свободната тренировка тази сутрин. – Истината е, че се контузих точно тогава, когато трябваше да празнувам титлата. Но пък от друга страна, това беше добър момент, тъй като битката вече беше приключила.

„Този сезон имахме много възходи и спадове, но контузията няма да ми попречи да отпразнувам титлата подобаващо.“

Педро Акоста оглави класирането във Валенсия

Маркес пропуска и теста на MotoGP във вторник във Валенсия, като идеята му е да се възстанови напълно и да не поема никакви рискове в това отношение.

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages