Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марк Маркес: Чувствам се странно да гледам отстрани

Марк Маркес: Чувствам се странно да гледам отстрани

  • 15 ное 2025 | 14:47
  • 171
  • 0

Новият световен шампион в MotoGP Марк Маркес се завърна на пистата за финала на сезона, но на „Рикардо Тормо“ този уикенд той е само зрител. И звездата на Дукати призна, че се чувства странно в тази роля.

Маркес трябва да се качи отново на мотора за тестовете през февруари на пистата „Сепанг“ в Малайзия.

Бедзеки спечели последната квалификация за сезона
Бедзеки спечели последната квалификация за сезона

„Чувствам се малко странно – призна Марк по време на прякото тв излъчване на свободната тренировка тази сутрин. – Истината е, че се контузих точно тогава, когато трябваше да празнувам титлата. Но пък от друга страна, това беше добър момент, тъй като битката вече беше приключила.

„Този сезон имахме много възходи и спадове, но контузията няма да ми попречи да отпразнувам титлата подобаващо.“

Педро Акоста оглави класирането във Валенсия
Педро Акоста оглави класирането във Валенсия

Маркес пропуска и теста на MotoGP във вторник във Валенсия, като идеята му е да се възстанови напълно и да не поема никакви рискове в това отношение.

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

  • 15 ное 2025 | 08:09
  • 3017
  • 0
Насър Ал-Атия: Ще се опитам отново да спечеля рали "Дакар"

Насър Ал-Атия: Ще се опитам отново да спечеля рали "Дакар"

  • 14 ное 2025 | 18:37
  • 5148
  • 0
Хорнър събира инвеститори, за да се върне във Формула 1

Хорнър събира инвеститори, за да се върне във Формула 1

  • 14 ное 2025 | 18:21
  • 3725
  • 3
Педро Акоста оглави класирането във Валенсия

Педро Акоста оглави класирането във Валенсия

  • 14 ное 2025 | 17:59
  • 1299
  • 0
Вилньов: Коментарите на президента на Ферари са шокиращи

Вилньов: Коментарите на президента на Ферари са шокиращи

  • 14 ное 2025 | 15:48
  • 2000
  • 6
Стела: Гледаме най-доброто поколение пилоти в историята на Формула 1

Стела: Гледаме най-доброто поколение пилоти в историята на Формула 1

  • 14 ное 2025 | 15:28
  • 1138
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

  • 15 ное 2025 | 11:30
  • 13815
  • 8
Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

  • 15 ное 2025 | 13:37
  • 6596
  • 5
България влиза в устата на крокодила

България влиза в устата на крокодила

  • 15 ное 2025 | 07:04
  • 15959
  • 57
Франция (U19) 2:0 България (U19) - гледайте на живо!

Франция (U19) 2:0 България (U19) - гледайте на живо!

  • 15 ное 2025 | 14:45
  • 3859
  • 0
Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

Зелен "хищник" за 60 млн. евро очаква "лъвовете"

  • 15 ное 2025 | 07:37
  • 24971
  • 25
Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

  • 15 ное 2025 | 09:40
  • 13660
  • 13