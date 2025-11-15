Популярни
Бедзеки спечели последната квалификация за сезона

  • 15 ное 2025 | 13:09


Марко Бедзеки (Априлия) спечели последната квалификация в MotoGP за сезон 2025 на пистата „Рикардо Тормо“ във Валенсия. След представянето си в петък Марко беше един от претендентите за полпозишъна и той го спечели с нов рекорд на трасето.

Бедзеки взе пола с 1.28,809 минути с втория си опит, като втори остана Алекс Маркес (Грезини Дукати), едва на 0,026 секунди. Трети завърши Фабио ди Джантонио, който остана на 0,044 секунди от първото място. Първите петима в класирането се събраха в по-малко от една десета от секундата – в 0,096 секунди.

Малко по-рано днес един от претендентите за пола Педро Акоста (КТМ) падна в края на втората тренировка, но екипът на КТМ успя да оправи мотора му за квалификацията. Акоста успя да се пребори за петото място в сесията, като зад него завърши Фабио Куартараро с Ямаха.




Най-голямата жертва в първата част на квалификацията се Франческо Баная (Дукати), който отпадна заради повреда, като беше стигнал до второто място. Но след това се срина до 16-ото място, като не можеше да направи нищо.

Световният шампион за 2024 Хорхе Мартин (Априлия) записа успешно завръщане на пистата със 17-о време в квалификацията, но ще трябва да направи и двойна дълга обиколка заради наказание.



Снимки: Gettyimages





