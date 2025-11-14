Популярни
"Лъвовете" с официална тренировка на турска земя
  Педро Акоста оглави класирането във Валенсия

Педро Акоста оглави класирането във Валенсия

  14 ное 2025 | 17:59
  • 247
  • 0
Педро Акоста оглави класирането във Валенсия

Педро Акоста (КТМ) беше най-бърз в последната официална петъчна тренировка в MotoGP за сезон 2025 на пистата „Рикардо Тормо“ във Валенсия. Представянето на Акоста дава надежди на КТМ, че компанията може да сложи край на серията без победи, която стартира през 2022, а пилот на марката не е печелил състезание на сухо от 2021 година.

Акоста преследва първата си победа в MotoGP и във втората петъчна сесия днес постигна 1.29,240 минути малко над 10 минути преди края на тренировката. Най-близо до него се оказа Марко Бедзеки (Априлия), който остана втори с обиколка, която беше с 0,053 секунди по-слаба.

Трети завърши Франко Морбидели (VR46 Дукати), а единствените пилоти с Дукати, които не успяха да се класират директно за втората част на квалификацията се оказаха заводските пилоти на марката Франческо Баная и Николо Булега.

Джак Милър най-бърз в първата тренировка във Валенсия
Най-бързият от първата петъчна тренировка – Джак Милър (Ямаха) остана 6-и, а най-близо до топ 3 стигна Алекс Маркес (Грезини Дукати).

Жоан Мир е единственият пилот на Хонда, стигнал до Q2, а Фабио Куартараро (Ямаха) завърши 10-и, въпреки че получи повреда през втората част на тренировката.

Лука Марини каза къде Априлия има предимство
Световният шампион за 2024 година Хорхе Мартин (Априлия) остана 22-и, на над 1,1 секунда от първата позиция, като днес беше първият му пълен ден на мотора след петъчните тренировки на „Мотеги“ в Япония.

Китайска компания преговаря за състезателната програма на КТМ в MotoGP
 Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP
Снимки: Gettyimages

