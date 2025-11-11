Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

След 21 кръга в 18 държави на 5 континента кервантът на MotoGP достигна до своята финална арена за сезон 2025 – пистата „Рикардо Тормо“ край Валенсия, която се завръща в календара на шампионата година след опустошителните наводнения в испанската област. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд за Гран При на Валенсия, в който ще се реши титлата в Moto2. Всички часове са в българско време.
Петък (14 ноември):
10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
14:15 часа – Moto3 официална тренировка
15:05 часа – Moto2 официална тренировка
16:00 часа – MotoGP официална тренировка
Събота (15 ноември):
9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
11:50 часа – MotoGP квалификация
13:45 часа – Moto3 квалификация
14:40 часа – Moto2 квалификация
16:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)
Неделя (16 ноември):
10:40 часа – MotoGP загрявка
12:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)
13:15 часа – Moto2 състезание (22 обиколки)
15:00 часа – MotoGP състезание (27 обиколки)
Снимки: Sportal.bg