Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

След 21 кръга в 18 държави на 5 континента кервантът на MotoGP достигна до своята финална арена за сезон 2025 – пистата „Рикардо Тормо“ край Валенсия, която се завръща в календара на шампионата година след опустошителните наводнения в испанската област. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд за Гран При на Валенсия, в който ще се реши титлата в Moto2. Всички часове са в българско време.

Петък (14 ноември):

10:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

10:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка

11:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка

14:15 часа – Moto3 официална тренировка

15:05 часа – Moto2 официална тренировка

16:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (15 ноември):

9:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка

10:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка

11:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка

11:50 часа – MotoGP квалификация

13:45 часа – Moto3 квалификация

14:40 часа – Moto2 квалификация

16:00 часа – MotoGP спринт (13 обиколки)

Неделя (16 ноември):

10:40 часа – MotoGP загрявка

12:00 часа – Moto3 състезание (20 обиколки)

13:15 часа – Moto2 състезание (22 обиколки)

15:00 часа – MotoGP състезание (27 обиколки)

Снимки: Sportal.bg