Зверев е отпаднал заради "психологическа блокада"

  • 15 ное 2025 | 13:57
  • 382
  • 0
Борис Бекер смята, че най-добрият в момента германски тенисист Александър Зверев е отпаднал преждевременно от Финалите на АТР, отчасти и поради „психологическа блокада“.

Зверев загуби от канадеца Феликс Оже-Алиасим с 4:6, 6:7(4) в петък вечер и пропусна да се изправи на полуфиналите срещу водача в световната ранглиста Карлос Алкарас от Испания.

„Не съм психолог, не мога да видя каква е ситуацията вътре в него, но случилото се имаше по-малко общо с тениса“, каза Бекер пред телевизия Sky Sport за нестабилните изяви на третия в света Александър Зверев, най-вече във втория сет на последния мач от груповата фаза в италианския град Торино.

Зверев е бил „почти напълно схванат“ в края, смята 57-годишният легендарен бивш тенисист: „Той не се справи с напрежението, с очакванията.“

Олимпийският шампион от 2021 година е печелил финалния турнир за сезона два пъти преди, но тази година единствената му титла в Тура дойде на домакинската надпревара през април в Мюнхен.

За Александър Зверев остава един шанс да завърши сезона позитивно - на финалите за Купа „Дейвис“ следващата седмица в Болоня. Той иска да изведе германския отбор до първи триумф от 1993 година насам.

Снимки: Imago

