  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Международната федерация по тенис обърна специално внимание на Елизара Янева

Международната федерация по тенис обърна специално внимание на Елизара Янева

  • 14 фев 2026 | 09:28
  • 359
  • 0
Международната федерация по тенис обърна специално внимание на Елизара Янева

Международната федерация по тенис обърна специално внимание на Елизара Янева. На профила си в Инстаграм ITF отбеляза, че 18-годишната българска тенисистка, бивша №10 при девойките, е във фантастична форма през този сезон и е записала най-много победи в турнирите под шапката й.

Янева има 14 победи от началото на годината в ITF Tennis Tour, които я изстреляха до 227-а позиция в световната ранглиста на WTA. Тя вече е втора ракета на България. За краткото си време в професионалния тенис тийнейджърката има завоювани вече три титли на сингъл.

Елизара разказа пред ITF за това как е започнала да играе:

“Много исках да играя тенис, а родителите ми казаха, че трябва да стана поне на пет години. Така че в деня след рождения ми ден, аз отидох на корта и просто се влюбих”, заяви Елизара.

Талантливата тенисистка спечели първите си професионални титли в две последователни седмици в Манакор през февруари миналата година.

“Като състезател от Източна Европа не е лесно, защото пазарът не е толкова атрактивен за спонсорите. През миналата и по-миналата година програмата на ITF за развитие на играчи от Големия шлем ми отпусна стипендия, която много ми помогна – благодарение на нея пътувах по света и имах възможността да участвам в най-силните турнири, както и в много юношески надпревари с отбора на ITF. Изключително благодарна съм за тази подкрепа, както и на Академията на Рафа Надал“. сподели Янева.

През септември тя спечели най-голямата си титла на сингъл до момента - на турнира в Пазарджик с награден фонд 50 000 долара.

“Тази година трябва да завърша училище. Когато съм в България, ходя редовно на занятия. Фокусирана съм върху това, а паралелно карам и шофьорски курсове. Да изкарам книжка също е едно от нещата, които искам да направя тази година”, каза още тя.

През февруари Янева достигна до три финала за четири седмици - на W50 в Манчестър, W75 в Порто и W50 отново в португалския град.

“Моят идол е Новак Джокович, намирам го за изключително вдъхновяваш. Той е моята най-голяма мотивация в тениса”, завърши Елизата Янева.

