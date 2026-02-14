Тенисистите ни до 12 г. стартираха със загуби на финалите на най-добрите осем отбора в Европа

Популярни
  • 14 фев 2026 | 08:31
  • 447
  • 0
Националните отбори на България при момчетата и момичетата до 12 години започнаха със загуби във финалите на най-добрите осем отбора в Европа, които стартираха днес в Съндерланд (Великобритания).

Българските момчета отстъпиха драматично с 1:2 победи на Италия.

Николай Николов спечели първия сингъл с 5:7, 7:5, 1:0 и отказване на съперника. Николов показа страхотен характер, след като обърна мача от сет пасив и изоставане с 2:5 във втория сет. Във втората среща на сингъл Микаел Иванов загуби с 2:6, 3:6. В решаващия мач на двойки Ивелин Василев и Николай Николов отстъпиха с 2:6, 3:6.

Така българите ще играят утре за разпределение на местата от пето до осмо срещу Франция.

Състав на България:

Микаел Иванов (ТК „Каратанчева", София), Николай Николов (ТК „Авеню", Бургас) и Ивелин Василев (ТК „Авеню", Бургас). Капитан на отбора е Георги Йорданов.

Националките на България при момичетата до 12 години загубиха на старта с 0:3 от домакините от Великобритания.

Ния Синчанова отстъпи в първия сингъл с 3:6, 3:6, а след това Ния Проданова загуби с 2:6, 0:6. В срещата на двойки Кайра Алексиева и Ния Синчанова отстъпиха с 2:6, 2:6. Утре българките ще играят за разпределение на местата от пето до осмо срещу Украйна.

Състав на България:

Ния Синчанова (ТК „Августа Траяна", Стара Загора), Ния Проданова (ТК „Барокко Спорт", София) и Кайра Алексиева (ТК „Хасково 2015", Хасково).

Капитан на тима е Георги Шуманов.

