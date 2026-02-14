Популярни
»
  Sportal.bg
  Тенис
  Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки в Анталия

Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки в Анталия

  14 фев 2026 | 12:39
  • 115
  • 0
Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки в Анталия

Янаки Милев се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Стефан Попович (Сърбия), поставени под номер 3 в схемата, победиха Юта Кикучи (Япония) и Али Яздани (Иран) с 6:3, 6:2. Срещата продължи 56 минути.

Лошото време сериозно обърка програмата на турнира, като по-късно днес Милев и Попович ще трябва да изиграят и полуфиналния си мач. В спор за място на финала българинът и сърбинът ще се изправят срещу румънците Раду Папое и Давид Йонел.

